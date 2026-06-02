Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/vsu-atakovali-krym-i-ryad-regionov-rossii---sbity-pochti-150-bespilotnikov-1156507182.html
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников - РИА Новости Крым, 02.06.2026
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 148 вражеских беспилотников, в том числе дроны сбили над Крымом и кваториями Азовского и Черного морей. Об РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T07:27
2026-06-02T07:29
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
срочные новости крыма
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1d48ba4c583a21adaa161eb0d7f53f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 148 вражеских беспилотников, в том числе дроны сбили над Крымом и кваториями Азовского и Черного морей. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Предупреждение о беспилотной опасности на территории республики было объявлено накануне в 22.40. Сообщалось, что над территорией Крыма работает ПВО.В Севастополе воздушную тревогу объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45. Губернатор сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов УкраиныЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинБуданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156214035_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a550612ec17429a8988228f7a23cdc8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников

Над Крымом и рядом регионов России уничтожены 148 беспилотников ВСУ

07:27 02.06.2026 (обновлено: 07:29 02.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 148 вражеских беспилотников, в том числе дроны сбили над Крымом и кваториями Азовского и Черного морей. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В МО уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Предупреждение о беспилотной опасности на территории республики было объявлено накануне в 22.40. Сообщалось, что над территорией Крыма работает ПВО.
В Севастополе воздушную тревогу объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45. Губернатор сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
 
Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
08:41Из Крыма – всей России: уникальный биопрепарат проходит госрегистрацию
08:29Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили
08:23Крымский мост: оперативная обстановка на утро вторника
08:15Ж/д станция в Джанкое закрыта для посадки-высадки пассажиров
07:57ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по прослушке российских госслужащих
07:48Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок
07:39Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю
07:27ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников
07:04В Крыму сняли беспилотную опасность
06:53В Севастополе отменили воздушную тревогу
06:48Короткая рабочая неделя началась в Крыму
06:29На Ильском НПЗ произошел пожар после атаки беспилотника
06:21Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам
06:00В Севастополе ПВО и мобильные огневые группы отражают воздушную атаку
05:56Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
05:38Воздушная тревога объявлена в Севастополе
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:07Совещание по Старобельску и ситуация с бензином в Крыму и Севастополе: главное за день
Лента новостейМолния