ВСУ атаковали Крым и ряд регионов России - сбиты почти 150 беспилотников

За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 148 вражеских беспилотников, в том числе дроны сбили над Крымом и кваториями Азовского и Черного морей.

2026-06-02T07:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами силы ПВО уничтожили 148 вражеских беспилотников, в том числе дроны сбили над Крымом и кваториями Азовского и Черного морей. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 1 июня до 7.00 мск 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Предупреждение о беспилотной опасности на территории республики было объявлено накануне в 22.40. Сообщалось, что над территорией Крыма работает ПВО.В Севастополе воздушную тревогу объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45. Губернатор сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов УкраиныЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинБуданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине

