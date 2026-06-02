Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T05:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.Во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливается на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие."Уважаемые пассажиры, учитывая действие сигнала "Воздушная тревога", наземный и морской пассажирский транспорт не осуществляют движение до получения сигнала "Отбой воздушной тревоги", - проинформировали в городском департаменте транспорта.При звуках серен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства. Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Тревогу в Севастополе объявили уже второй раз за ночь. До этого сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня»

