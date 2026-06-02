https://crimea.ria.ru/20260602/vigvam-radiostantsiya-sudnogo-dnya-peredala-dva-strannykh-signala-1156510017.html
Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
Два новых сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T09:58
2026-06-02T09:58
2026-06-02T09:58
новости
в мире
радио
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631935_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_fd7a6ad73e8dc1194b2e686ba6024721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Два новых сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости.Так, Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, сначала передал сигнал "Вигвам", а спустя некоторое время - сигнал "Оттягивание". До этого в эфире радиостанции прозвучало сообщение "Паранойя".УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260330/radiostantsiya-sudnogo-dnya-peredala-neozhidannyy-signal-1154746727.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149631935_78:0:878:600_1920x0_80_0_0_ae95b92f6211df37bc83aa4ee3f88a91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, в мире, радио
Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
"Радиостанция Судного дня" передала два сигнала - "Вигвам" и "Оттягивание"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Два новых сообщения прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Об этом пишет РИА Новости.
Так, Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, сначала передал сигнал "Вигвам", а спустя некоторое время - сигнал "Оттягивание". До этого в эфире радиостанции прозвучало сообщение "Паранойя".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Она в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.