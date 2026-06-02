В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
Отделение ВТБ по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Старый Крым по адресу ул. Ленина, д. 68, после переезда. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T10:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Отделение ВТБ по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Старый Крым по адресу ул. Ленина, д. 68, после переезда.
В отделении доступна вся линейка сервисов для физических лиц и организаций. Специалисты помогут настроить цифровые сервисы, подробно проконсультируют по продуктам банка. Автоматизированная система навигации помогает распределить поток клиентов и сократить время ожидания и обслуживания.
Режим работы офиса — по будням с 08:30 до 17:30, банкоматы доступны круглосуточно.
"Это единственная точка обслуживания в городе. Отделение обеспечивает доступность финансовых услуг для жителей Старого Крыма и близлежащих населенных пунктов. Для нас важно, чтобы у них был доступ к такому же уровню сервиса, как и в более крупных городах", – привели в банке комментарий управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
На сегодняшний день в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса, до конца года планируется открыть еще 12 точек продаж в новом формате после реконструкции. Кроме того, для удобства клиентов на всей территории полуострова действует выездной сервис — менеджеры доставляют банковские продукты в удобное для клиентов место и время.
