Рейтинг@Mail.ru
В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/v-starom-krymu-otkrylsya-obnovlennyy-ofis-vtb-1156514137.html
В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
Отделение ВТБ по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Старый Крым по адресу ул. Ленина, д. 68, после переезда. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T10:40
2026-06-02T10:40
втб
банк
крым
новости крыма
старый крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156514025_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c35ae4a3f8aeb274f61fd7640ef4feb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Отделение ВТБ по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Старый Крым по адресу ул. Ленина, д. 68, после переезда.В отделении доступна вся линейка сервисов для физических лиц и организаций. Специалисты помогут настроить цифровые сервисы, подробно проконсультируют по продуктам банка. Автоматизированная система навигации помогает распределить поток клиентов и сократить время ожидания и обслуживания.Режим работы офиса — по будням с 08:30 до 17:30, банкоматы доступны круглосуточно.На сегодняшний день в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса, до конца года планируется открыть еще 12 точек продаж в новом формате после реконструкции. Кроме того, для удобства клиентов на всей территории полуострова действует выездной сервис — менеджеры доставляют банковские продукты в удобное для клиентов место и время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
старый крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156514025_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b651a3ea8551ce09992c17dbac7f74e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, банк, крым, новости крыма, старый крым

В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ

10:40 02.06.2026
 
© Пресс-служба ВТБВ Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
© Пресс-служба ВТБ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Отделение ВТБ по обслуживанию физических и юридических лиц открылось в городе Старый Крым по адресу ул. Ленина, д. 68, после переезда.
В отделении доступна вся линейка сервисов для физических лиц и организаций. Специалисты помогут настроить цифровые сервисы, подробно проконсультируют по продуктам банка. Автоматизированная система навигации помогает распределить поток клиентов и сократить время ожидания и обслуживания.
Режим работы офиса — по будням с 08:30 до 17:30, банкоматы доступны круглосуточно.
"Это единственная точка обслуживания в городе. Отделение обеспечивает доступность финансовых услуг для жителей Старого Крыма и близлежащих населенных пунктов. Для нас важно, чтобы у них был доступ к такому же уровню сервиса, как и в более крупных городах", – привели в банке комментарий управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
На сегодняшний день в сеть отделений ВТБ в Республике Крым и Севастополе входят 132 офиса, до конца года планируется открыть еще 12 точек продаж в новом формате после реконструкции. Кроме того, для удобства клиентов на всей территории полуострова действует выездной сервис — менеджеры доставляют банковские продукты в удобное для клиентов место и время.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТББанкКрымНовости КрымаСтарый Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
11:52Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
11:38В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин
11:27В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков
11:22Часть Евпатории осталась без света
11:14Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
11:08Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
10:55Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
10:44В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
10:40В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
10:31Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
10:19Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
10:10Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
09:58Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
09:46В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
09:32Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры
09:25В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
09:13В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
09:00Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
Лента новостейМолния