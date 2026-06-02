https://crimea.ria.ru/20260602/v-sevastopole-vyyavili-toplivnykh-spekulyantov--idet-proverka-1156525369.html

В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка

В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка - РИА Новости Крым, 02.06.2026

В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка

Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений о неправомерной продаже топлива на территории города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T15:34

2026-06-02T15:34

2026-06-02T15:34

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

прокуратура города севастополя

топливо в крыму

бензин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149903770_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b792ae1ddbdb31e20614232be3633d81.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений о неправомерной продаже топлива на территории города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Если правоохранители установят лиц, занимающихся продажей и перепродажей топлива без соответствующих разрешительных документов, их привлекут к установленной законом ответственности.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблемуНовости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонамВ Кремле прокомментировали проблему с топливом в Крыму

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, топливо в крыму, бензин