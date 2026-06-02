В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка

В Севастополе прокуратура проверяет сведения о незаконной торговле топливом
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя проводит проверку сведений о неправомерной продаже топлива на территории города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова организована проверка сведений, размещаемых в сети интернет и социальных сетях, о фактах неправомерной продажи топлива на территории города", - говорится в сообщении.
Если правоохранители установят лиц, занимающихся продажей и перепродажей топлива без соответствующих разрешительных документов, их привлекут к установленной законом ответственности.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
