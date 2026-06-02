В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков

В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона в школе подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе почти всех подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе №13, выписали из больницы. Один продолжает лечение в Москве, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Всех подростков, которые проходили лечение в городской больнице №5 после обрушения балкона в школе №13, выписали из медицинского учреждения. Один молодой человек пока остается в Российской детской клинической больнице в Москве", - написал он в своем канале в МАКС.
Развожаев уточнил, что юноша в стабильном состоянии, в сознании, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается.
ЧП произошло в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находился в крайне тяжелом состоянии.
1 июня сообщалось, что в больницах остаются трое подростков.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году.
Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.