В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков

В Севастополе почти всех подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе №13, выписали из больницы. Один продолжает лечение в Москве, сообщил...

2026-06-02T11:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе почти всех подростков, пострадавших при обрушении балкона в качинской школе №13, выписали из больницы. Один продолжает лечение в Москве, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Развожаев уточнил, что юноша в стабильном состоянии, в сознании, вся необходимая медицинская помощь ему оказывается. ЧП произошло в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Позже число пострадавших увеличилось до 10 человек. Один из школьников находился в крайне тяжелом состоянии.1 июня сообщалось, что в больницах остаются трое подростков. По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году.Как уточнили РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

