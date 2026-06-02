Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T10:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе автоинспекторы привлекли к ответственности 20 нарушителей ПДД в ходе профилактического рейда "Мото". Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Всего в ходе рейда инспекторы проверили более сотни водителей мототранспорта и СИМ (средств индивидуальной мобильности - ред.), говорится в сообщении.В ходе рейда правоохранители использовали метод "скрытого патрулирования": контролировали дорожную обстановку в гражданской одежде и на автомобилях без опознавательных знаков, уточнили в МВД."Автоинспекторы установили: 11 фактов управления двухколесным транспортом, лицами не имеющими права управления, шесть из них несовершеннолетние, по одному факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мотоциклистом, лишенным права управления, неповиновения законному требованию сотрудника полиции, управления транспортом водителем, лишенным права управления, движения по обочине, управления не перерегистрированным мотоциклом и транспортом без полиса ОСАГО", - перечислили в ведомстве.Также инспекторы беседовали с подростками, разъясняли им, что управлять двухколесным транспортом разрешено с 16 лет, только после прохождения спецобучения и получения водительского удостоверения соответствующей категории.Один водитель электромотоцикла задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями об изготовлении или обороте поддельных документов и управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. В отношении законных представителей несовершеннолетних мотоциклистов возбуждено шесть дел об административных нарушениях.Задержано и помещено на специализированную стоянку 14 мототранспортных средств, добавили в пресс-службе.Ранее автоэксперт, директор- основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков сообщал, что Министерство транспорта России разрабатывает новые правила пользования электросамокатами. Власти рассматривают запрет на использование данных средств передвижения детьми до 16 лет, а также обязательную авторизацию пользователей через портал "Госуслуг" и выдачу специальных регистрационных знаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспортеЧем опасно лето в Крыму – в СК назвали основные "летние происшествия"Повышение штрафов с 1 мая: что ответили в ГАИ

