В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО
В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО
2026-06-02T12:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя утвердило отдельный закон, в котором объединены все меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе приняли единый закон о мерах поддержки участников СВО

В Севастополе все меры поддержки бойцов СВО и их семей объединили в единый закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Заксобрание Севастополя утвердило отдельный закон, в котором объединены все меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Депутатский корпус единогласно поддержал в двух чтениях проект закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Законопроект разработан в соответствии с указом президента России о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах страны.", - написал он в своем канале в МАКС.

Все действующие в Севастополе меры поддержки сохраняются и будут собраны в одном законе, чтобы людям было проще ориентироваться в своих правах и положенных льготах. Для получателей мер поддержки ничего не изменится, пояснил Развожаев.
В числе мер – компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд, бесплатное питание детей, помощь с обучением и трудоустройством, медицинская, психологическая и юридическая помощь, отдых и оздоровление детей.
Кроме того, в документе закреплено, что участники СВО, получившие инвалидность вследствие ранения, и члены их семей, а также семьи погибших участников СВО будут получать меры поддержки бессрочно, добавил губернатор.
