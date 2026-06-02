В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства

Суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 02.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Суд в Севастополе вынес приговор местному жителю, который хранил дома гексоген и взрывное устройство. Об этом сообщили в прокуратуре города."Судом установлено, что пенсионер хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 г, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 кг. Эти предметы находились у него дома, в квартире на ул. Хрусталева, в выдвижном ящике комода на лоджии", - сообщили в надзорном ведомстве.Мужчина 1954 года рождения пояснил, что обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой. Сотрудники УФСБ РФ по РК и Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство.Ленинский районный суд Севастополя признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатого вещества и взрывного устройства) и приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. рублей.Ранее сообщалось, что 51-летний житель Джанкойского района отправится в колонию за незаконный оборот взрывчатки и бездымного пороха.

