В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 02.06.2026
06:53 02.06.2026 (обновлено: 06:55 02.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены – сигнал воздушной тревоги в регионе отменен. Людям разрешили выходить из укрытий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Mакс.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
Тревогу в Севастополе объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45. Губернатор сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
