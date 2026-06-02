В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВО - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВО
Новый порядок предоставления бойцам спецоперации земельных участков приняли в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Севастополе изменили порядок выделения земли бойцам СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Новый порядок предоставления бойцам спецоперации земельных участков приняли в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Депутаты Законодательного Собрания единогласно проголосовали за принятие закона о внесении изменений в городской закон о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. Законопроект мы внесли в городской парламент вместе с Владимиром Владимировичем Немцевым и группой депутатов", - рассказал Развожаев.
Он уточнил, что порядок предоставления участков бойцам СВО в Севастополе привели в соответствие с единым федеральным стандартом, который действует в большинстве регионов России.
"Отдельно подчеркну: ранее принятые решения сохраняются. Люди, которые уже стоят в очереди на получение участка или единовременной выплаты, получат полагающееся", - сказал Развожаев.
Так, согласно новому порядку, земельные участки или выплаты взамен участков будут предоставляться военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО.
Одним из условий получения земельного участка или выплаты станет регистрация по месту жительства или месту пребывания в Севастополе. При этом на членов их семей это требование распространяться не будет.
Что касается денежной выплаты взамен участка, размер которой составляет 1 миллион рублей, в первую очередь ее будут получать бойцы СВО, получившие инвалидность 1 или 2 группы вследствие ранения, а также семьи погибших участников СВО.
Ранее сообщалось, что Заксобрание Севастополя утвердило отдельный закон, в котором объединены все меры поддержки участников СВО и их семей.
