В Севастополе беспилотник упал на крышу дома

Две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе за ночь, сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T10:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе за ночь, сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что пострадал один частный дом в СНТ. Там сбитый беспилотник упал на крышу дома. Также осколки дрона упали на хозпостройку в Тыловом. Люди не пострадали.Тревогу в Севастополе объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45, отбой объявили в 6.50. Губернатор ранее сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника.Всего за ночь над Крымом и другими российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.

