Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе беспилотник упал на крышу дома - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/v-sevastopole-bespilotnik-upal-na-kryshu-doma-1156514286.html
В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
В Севастополе беспилотник упал на крышу дома - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
Две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе за ночь, сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T10:44
2026-06-02T10:47
севастополь
новости севастополя
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152252152_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_284b00e52cd45c2feffe92af2afbec8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе за ночь, сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что пострадал один частный дом в СНТ. Там сбитый беспилотник упал на крышу дома. Также осколки дрона упали на хозпостройку в Тыловом. Люди не пострадали.Тревогу в Севастополе объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45, отбой объявили в 6.50. Губернатор ранее сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника.Всего за ночь над Крымом и другими российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов УкраиныЭто их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – ПутинАрмия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/08/1152252152_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_42b5f26a12872662979374b4159d517a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, пво
В Севастополе беспилотник упал на крышу дома

В Севастополе за ночь сбили 7 беспилотников ВСУ - один из них упал на крышу жилого дома

10:44 02.06.2026 (обновлено: 10:47 02.06.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарные машины
Пожарные машины
© МЧС Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Две атаки ВСУ отразили военные в Севастополе за ночь, сбито 7 беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отразили ночью две атаки ВСУ. Сбито 7 БПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем", - написал он в своем канале в МАКС.
Развожаев уточнил, что пострадал один частный дом в СНТ. Там сбитый беспилотник упал на крышу дома. Также осколки дрона упали на хозпостройку в Тыловом. Люди не пострадали.
Тревогу в Севастополе объявляли дважды за ночь. В первый раз сирены включили в 1.20, об отбое власти сообщили в 2.17. Во второй - сирены включили в 4.45, отбой объявили в 6.50. Губернатор ранее сообщил, что в Балаклавском районе сбиты два вражеских беспилотника.
Всего за ночь над Крымом и другими российскими регионами сбили 148 украинских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы прогремели в Киеве и ряде городов Украины
Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин
Армия России нанесла массированный удар по оборонным предприятиям Украины
 
СевастопольНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил РазвожаевПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
11:52Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
11:38В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин
11:27В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков
11:22Часть Евпатории осталась без света
11:14Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
11:08Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
10:55Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
10:44В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
10:40В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
10:31Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
10:19Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
10:10Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
09:58Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
09:46В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
09:32Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры
09:25В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
09:13В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
09:00Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
Лента новостейМолния