https://crimea.ria.ru/20260602/v-rossii-gotovy-lekarstva-dlya-lecheniya-redkikh-zabolevaniy-1156535395.html

В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний

В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний - РИА Новости Крым, 02.06.2026

В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний

Российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T21:26

2026-06-02T21:26

2026-06-02T21:26

россия

лекарства

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.По ее словам, речь идет о лекарствах от миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.Лекарственные препараты были разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.В конце мая специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На российский рынок выходит новый противоопухолевый препаратКола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуостроваВ России появится препарат для лечения хронической боли

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лекарства, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости