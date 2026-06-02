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В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
Российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T21:26
2026-06-02T21:26
2026-06-02T21:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.По ее словам, речь идет о лекарствах от миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза.Лекарственные препараты были разработаны учеными Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России.В конце мая специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что разработали новое лекарство на основе соединений платины для борьбы с раком груди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На российский рынок выходит новый противоопухолевый препаратКола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуостроваВ России появится препарат для лечения хронической боли
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россия, лекарства, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), вероника скворцова, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости
В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
В России завершены работы по трем препаратам для лечения редких заболеваний - Скворцова