Рейтинг@Mail.ru
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/v-rossii-esche-mnogo-neobosnovannoy-reklamy-na-latinitse--putin-1156532950.html
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
В России еще много необоснованной рекламы на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T17:57
2026-06-02T17:57
крым
россия
владимир путин (политик)
русский язык
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156389100_0:74:3005:1764_1920x0_80_0_0_a4b0cb009f9280785e24a19a9edb2dec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России еще много необоснованной рекламы на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Есть зарубежные бренды на латинице, которые не могут менять свои названия, оно и не надо, необходимо подумать над тем, как это сделать удобоваримо на российской территории, добавил Путин.В Крыму реализуется проект по замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. В январе этого года первый зампредседателя парламента республики Сергей Цеков сообщал, что в республике за предыдущие полгода предприниматели заменили порядка половины рекламных вывесок на латинице, переписав их на кириллице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаРусское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадахКрым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156389100_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_3ae9c5c4254d17ca459f10f339f6122a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, владимир путин (политик), русский язык, новости
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин

Путин назвал избыточным количество латиницы на рекламных вывесках в России

17:57 02.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России еще много необоснованной рекламы на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Мы ко всему, что касается нашего языка родного, относимся, как к чему-то само собой разумеющемся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимание. Вот эта реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно, причем иногда необоснованно", - сказал глава государства.
Есть зарубежные бренды на латинице, которые не могут менять свои названия, оно и не надо, необходимо подумать над тем, как это сделать удобоваримо на российской территории, добавил Путин.
В Крыму реализуется проект по замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. В январе этого года первый зампредседателя парламента республики Сергей Цеков сообщал, что в республике за предыдущие полгода предприниматели заменили порядка половины рекламных вывесок на латинице, переписав их на кириллице.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
Русское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадах
Крым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов
 
КрымРоссияВладимир Путин (политик)Русский языкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
Лента новостейМолния