В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин

2026-06-02T17:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России еще много необоснованной рекламы на латинице, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Есть зарубежные бренды на латинице, которые не могут менять свои названия, оно и не надо, необходимо подумать над тем, как это сделать удобоваримо на российской территории, добавил Путин.В Крыму реализуется проект по замене рекламных вывесок, содержащих иностранные слова и написанных на латинице. В январе этого года первый зампредседателя парламента республики Сергей Цеков сообщал, что в республике за предыдущие полгода предприниматели заменили порядка половины рекламных вывесок на латинице, переписав их на кириллице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаРусское – вперед: в Ялте активно меняют иностранные вывески на фасадахКрым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов

