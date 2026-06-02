В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю

В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ министр транспорта России...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России в продаже имеется 14,5 миллиона билетов в поезда к Черному морю. Об этом сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ министр транспорта России Андрей Никитин.По его словам, по железной дороге с 1 мая по 30 сентября планируется перевезти 55,6 миллиона пассажиров - это немногим больше, чем в прошлом году. В самые пиковые месяцы - июль и август - показатель составит по 13 миллионов человек ежемесячно, уточнил министр. Продажи билетов открыты за 45, 90 суток, а в Крым - за 120 суток.Для удобства пассажиров работает сервис "Заявка в лист ожидания". Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места."Российские железные дороги" (РЖД) на летний сезон перевозок предоставят 62 миллиона мест для пассажиров поездов дальнего следования, в том числе крымского направления. Об этом ранее сообщал гендиректор компании Олег Белозеров.

