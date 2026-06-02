В Крыму на канатной дороге застряли дети

2026-06-02T17:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Двое взрослых и двое детей застряли на канатной дороге на Южном берегу Крыма. Как информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, людей экстренно эвакуировали.По данным спасателей, информация о поломке канатной дороги, ведущей на пляж санатория "Пограничник" в Ливадии, поступила во вторник около 11:20.На место прибыли специалисты отряда "Крым-Спас", которые к 12:50 успешно спустили людей с помощью специального снаряжения. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась. К ликвидации происшествия привлекали 10 человек и три единицы техники.

