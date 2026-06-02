Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на канатной дороге застряли дети - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/v-krymu-na-kanatnoy-doroge-zastryali-deti-1156532753.html
В Крыму на канатной дороге застряли дети
В Крыму на канатной дороге застряли дети - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Крыму на канатной дороге застряли дети
Двое взрослых и двое детей застряли на канатной дороге на Южном берегу Крыма. Как информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, людей... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T17:48
2026-06-02T17:52
крым
гу мчс рф по республике крым
канатная дорога
происшествия
новости крыма
юбк
ливадия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156531733_0:1:1919:1080_1920x0_80_0_0_1ffa18a757e36abca686e9539440df8f.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Двое взрослых и двое детей застряли на канатной дороге на Южном берегу Крыма. Как информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, людей экстренно эвакуировали.По данным спасателей, информация о поломке канатной дороги, ведущей на пляж санатория "Пограничник" в Ливадии, поступила во вторник около 11:20.На место прибыли специалисты отряда "Крым-Спас", которые к 12:50 успешно спустили людей с помощью специального снаряжения. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась. К ликвидации происшествия привлекали 10 человек и три единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателейКанатная дорога оборвалась на Эльбрусе – есть погибшиеШесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
крым
юбк
ливадия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156531733_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1ae0c595107d2cad59024f3f4c633d31.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, канатная дорога, происшествия, новости крыма, юбк, ливадия
В Крыму на канатной дороге застряли дети

На Южном берегу Крыма на канатной дороге застряли двое детей и двое взрослых

17:48 02.06.2026 (обновлено: 17:52 02.06.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Двое взрослых и двое детей застряли на канатной дороге на Южном берегу Крыма. Как информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, людей экстренно эвакуировали.
По данным спасателей, информация о поломке канатной дороги, ведущей на пляж санатория "Пограничник" в Ливадии, поступила во вторник около 11:20.
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
"В двух кабинках застряли четыре человека, среди которых были два ребенка. К счастью, угроза их жизни отсутствовала", – сказано в сообщении.
На место прибыли специалисты отряда "Крым-Спас", которые к 12:50 успешно спустили людей с помощью специального снаряжения.
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась. К ликвидации происшествия привлекали 10 человек и три единицы техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымНа канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
На канатной дороге в Ливадии застряли люди на высоте
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
Канатная дорога оборвалась на Эльбрусе – есть погибшие
Шесть человек пострадали в аварии на канатной дороге в Нальчике
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымКанатная дорогаПроисшествияНовости КрымаЮБКЛивадия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
Лента новостейМолния