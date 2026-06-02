В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году

© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛечение и оздоровление в санаториях Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым приобрело путевки на санаторно-курортное лечение для более чем 1300 федеральных льготников на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Путевки предоставляются категориям граждан, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
"В этом году заключены контракты с девятью здравницами Крыма. Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача и врачебной комиссии", – пояснил управляющий Отделением Социального фонда по Крыму Иван Рябоконь.
В ведомстве напомнили, что крымчане, имеющие первую группу инвалидности, и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку для сопровождающего лица.
Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней для взрослых, 21 день – для детей с инвалидностью, а для людей с заболеваниями или последствиями травмы спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.
Заявление на получение путевки можно подать на Госуслугах, в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.
