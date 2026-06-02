https://crimea.ria.ru/20260602/v-krymu-bolee-1300-lgotnikov-poluchili-putevki-v-sanatorii-v-etom-godu-1156378288.html

В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году

В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году - РИА Новости Крым, 02.06.2026

В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году

Отделение Социального фонда России по Республике Крым приобрело путевки на санаторно-курортное лечение для более чем 1300 федеральных льготников на сумму более... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T09:13

2026-06-02T09:13

2026-06-02T09:13

санатории крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

отдых в крыму

льгота

иван рябоконь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111251/34/1112513445_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_1c54e084c70535d05ffee524c85e100d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Отделение Социального фонда России по Республике Крым приобрело путевки на санаторно-курортное лечение для более чем 1300 федеральных льготников на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Путевки предоставляются категориям граждан, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.В ведомстве напомнили, что крымчане, имеющие первую группу инвалидности, и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку для сопровождающего лица.Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней для взрослых, 21 день – для детей с инвалидностью, а для людей с заболеваниями или последствиями травмы спинного и головного мозга – от 24 до 42 дней.Заявление на получение путевки можно подать на Госуслугах, в клиентских службах Отделения СФР по Республике Крым или в МФЦ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 3 тысяч крымских семей потратили маткапитал на образование детейСоцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семейЧто изменилось в порядке учета алиментов при назначении единого пособия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, отдых в крыму, льгота, иван рябоконь