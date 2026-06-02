В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T11:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Крым привлекли более 1 трлн рублей внебюджетных средств. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Он подчеркнул, что в регионе многое изменилось к лучшему с 2014 года. По его словам, особый акцент делают на строительстве жилья. Так, по итогам 2025 года в республике было введено почти 1,5 млн квадратных метров жилья, что на 18% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в рамках реализации национальных проектов за прошлый год в Крыму построили 21 социальный объект, создали 280 мест в детских садах, возвели и обновили 71 объект здравоохранения, привели в нормативное состояние 650 км дорог.Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2026 года в Крыму введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья. Из них в многоквартирных жилых домах – 47 тысяч квадратных метров, ИЖС – 197 квадратных метров.

крым, марат хуснуллин, новости крыма, инвестиции