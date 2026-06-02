https://crimea.ria.ru/20260602/v-krym-prishlo-leto-chego-zhdat-ot-pogody-v-iyune-i-kogda-progreetsya-more-1156430024.html

В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море

В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море - РИА Новости Крым, 02.06.2026

В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море

Первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T09:46

2026-06-02T09:46

2026-06-02T09:46

центр погоды "фобос"

черное море

новости крыма

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

прогноз

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/05/1100130520_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_8a5e7411a95018ef5eb31bce6d698163.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Специалист прогнозирует, что лето в Крыму постепенно будет вступать в свои права. По долгосрочному прогнозу метеоролога, в целом температурный режим в июне в Крыму будет около нормы, без жары.На востоке полуострова, в районе Керченского пролива, будет даже чуть-чуть ниже нормы по температурному фону, а по количеству осадков недобор будет составлять 10-30%. Эксперт напомнил, что для Симферополя в июне норма ночных температур +14,5 и дневных +26,5 градусов.Комфортная температура воды в Черном море, добавил он, также установится не раньше второй пентады июня, когда температура воздуха днем уже будет +25…+26 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260522/vodokhranilischa-kryma-zapolneny-pochti-na-80-protsentov-1156229280.html

черное море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", черное море, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, прогноз, крым