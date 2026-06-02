В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Специалист прогнозирует, что лето в Крыму постепенно будет вступать в свои права. По долгосрочному прогнозу метеоролога, в целом температурный режим в июне в Крыму будет около нормы, без жары.На востоке полуострова, в районе Керченского пролива, будет даже чуть-чуть ниже нормы по температурному фону, а по количеству осадков недобор будет составлять 10-30%. Эксперт напомнил, что для Симферополя в июне норма ночных температур +14,5 и дневных +26,5 градусов.Комфортная температура воды в Черном море, добавил он, также установится не раньше второй пентады июня, когда температура воздуха днем уже будет +25…+26 градусов.
