В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
Первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T09:46
центр погоды "фобос"
черное море
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
прогноз
крым
В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море

Июнь в Крыму будет нежарким и море прогреется до комфортных температур после 10 числа

© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Первый летний месяц в Крыму будет нежарким, а вода в море у побережья полуострова прогреется до комфортных температур не раньше 10 июня. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Специалист прогнозирует, что лето в Крыму постепенно будет вступать в свои права. По долгосрочному прогнозу метеоролога, в целом температурный режим в июне в Крыму будет около нормы, без жары.
На востоке полуострова, в районе Керченского пролива, будет даже чуть-чуть ниже нормы по температурному фону, а по количеству осадков недобор будет составлять 10-30%. Эксперт напомнил, что для Симферополя в июне норма ночных температур +14,5 и дневных +26,5 градусов.

"В целом все будет достаточно умеренно, и лето стартует со спокойных позиций, хоть финал весны, конечно, шлейфом еще будет притормаживать наступление лета в южных регионах, где, как правило, оно всегда приходит очень быстро. Но в этот раз все будет происходить достаточно плавно", – уточнил метеоролог.

Комфортная температура воды в Черном море, добавил он, также установится не раньше второй пентады июня, когда температура воздуха днем уже будет +25…+26 градусов.
"Так что осталось буквально недели полторы, после чего будет запущен процесс курортного сезона с уже комфортной и водой, и комфортной температурой воздуха", – подытожил специалист.
