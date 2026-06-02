В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
В ряде муниципальных образований Краснодарского края введен режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T15:29
15:29 02.06.2026
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный. Ликвидация последствий разлива реки Мацеста в Сочи
Ликвидация последствий разлива реки Мацеста в Сочи
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В ряде муниципальных образований Краснодарского края введен режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань, сообщает оперштаб региона.
"Режим ЧС введен на территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района из-за перелива воды из русла реки Кубань", - говорится в сообщении.
Также в превентивных целях эвакуированы жители садового товарищества в хуторе Западный и станице Троицкая.
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в муниципалитетах, где после дождей фиксируют подъемы уровня воды в реках, усилили группировки спасателей.
"По состоянию на 2 июня подъем уровня воды до опасных отметок отмечают в реках Протока (хутор Галицын Славянского района), Кубань (хутор Могукоровский Крымского района), Горькая Балка (хутор Горькая Балка Новокубанского района). Также сохраняется подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок на реке Протока в станице Гривенской Калининского района, на реке Кубань в Анапе и Усть-Лабинском районе", - добавили в оперштабе.
В Славянском районе укрепляют дамбы. Также перелив произошел в хуторе Соболевский, там работают спасатели.
Ранее гидрометцентр региона сообщил, что 2-4 июня в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды с достижением опасных отметок. В зоне риска находятся Анапа, Краснодар, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Темрюкский районы.
Штормовое предупреждение о сильных ливнях с грозами в Краснодарском крае продолжает действовать.
