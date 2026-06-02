В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T15:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В ряде муниципальных образований Краснодарского края введен режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань, сообщает оперштаб региона.Также в превентивных целях эвакуированы жители садового товарищества в хуторе Западный и станице Троицкая.По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в муниципалитетах, где после дождей фиксируют подъемы уровня воды в реках, усилили группировки спасателей.В Славянском районе укрепляют дамбы. Также перелив произошел в хуторе Соболевский, там работают спасатели.Ранее гидрометцентр региона сообщил, что 2-4 июня в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды с достижением опасных отметок. В зоне риска находятся Анапа, Краснодар, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Темрюкский районы.Штормовое предупреждение о сильных ливнях с грозами в Краснодарском крае продолжает действовать.

