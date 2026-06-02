В Керчи на неделю закроют проезд по одной из центральных улиц
18:27 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Керчи со среды на неделю ограничивают движение транспорта по улице Советская из-за дорожных работ. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

"С 7:00 3 июня до 20:00 10 июня будет частично перекрыт проезд по улице Советской – на участке от Самойленко до пересечения с Циолковского", – проинформировали в мэрии.

Уточняется, что ограничения связаны с ремонтом дороги. Схемы движения общественного транспорта не меняются, но возможны сбои в расписаниях движения автобусов.
"Дополнительно просим автомобилистов не осуществлять парковку личного транспорта в зоне проведения ремонтных работ и заранее убрать припаркованные автомобили", — призвали в администрации.
