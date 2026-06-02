В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
Эстония не может засечь все залетающие в страну украинские дроны – премьер страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что таких инцидентов больше не будет. Об этом в интервью местной телерадиокомпании заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
"Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить", — цитирует эстонского премьера РИА Новости.
Ликвидацию украинского дрона над Эстонией румынскими пилотам две недели назад он назвал простым везением и подчеркнул, что такое происходит редко из-за разницы скоростей беспилотников и самолетов.
Также премьер-министр подчеркнул, что Киев не может дать гарантий Западу в том, что украинские дроны больше не будут залетать на их территорию, поскольку это является почти невозможным.
19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур.
7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и предположительно они украинские.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
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