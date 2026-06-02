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В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов - РИА Новости Крым, 02.06.2026
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В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T21:08
2026-06-02T21:08
эстония
в мире
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что таких инцидентов больше не будет. Об этом в интервью местной телерадиокомпании заявил премьер-министр страны Кристен Михал.Ликвидацию украинского дрона над Эстонией румынскими пилотам две недели назад он назвал простым везением и подчеркнул, что такое происходит редко из-за разницы скоростей беспилотников и самолетов. 19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и предположительно они украинские.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон взорвался в ЛитвеМинистр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛАВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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эстония, в мире, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов

Эстония не может засечь все залетающие в страну украинские дроны – премьер страны

21:08 02.06.2026
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Эстонии. Архивное фото
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что таких инцидентов больше не будет. Об этом в интервью местной телерадиокомпании заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
"Не стоит рассчитывать, что мы всегда и везде сможем заметить все дроны и везде сможем их сбить", — цитирует эстонского премьера РИА Новости.
Ликвидацию украинского дрона над Эстонией румынскими пилотам две недели назад он назвал простым везением и подчеркнул, что такое происходит редко из-за разницы скоростей беспилотников и самолетов.
Также премьер-министр подчеркнул, что Киев не может дать гарантий Западу в том, что украинские дроны больше не будут залетать на их территорию, поскольку это является почти невозможным.
19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур.
7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и предположительно они украинские.
17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
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