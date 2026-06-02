https://crimea.ria.ru/20260602/v-estonii-priznali-bessilie-protiv-zaletayuschikh-v-stranu-dronov-1156536716.html

В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов

В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов - РИА Новости Крым, 02.06.2026

В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов

Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T21:08

2026-06-02T21:08

2026-06-02T21:08

эстония

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всу (вооруженные силы украины)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Эстонии неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что таких инцидентов больше не будет. Об этом в интервью местной телерадиокомпании заявил премьер-министр страны Кристен Михал.Ликвидацию украинского дрона над Эстонией румынскими пилотам две недели назад он назвал простым везением и подчеркнул, что такое происходит редко из-за разницы скоростей беспилотников и самолетов. 19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур.7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и предположительно они украинские.17 апреля в воздушном пространстве Румынии был зафиксирован пролет беспилотника над приграничьем с Украиной. 29 марта в Финляндии упали беспилотники. Предполагается, что у них "украинский след". По информации местных СМИ, премьер-министр станы Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон взорвался в ЛитвеМинистр обороны Латвии подал в отставку после падения украинских БПЛАВСУ атаковали Петербург из воздушного пространства Латвии – Минобороны РФ

https://crimea.ria.ru/20260514/bespilotnik-vsu-razorval-pravitelstvo-latvii-1156002538.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, в мире, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости