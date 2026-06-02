https://crimea.ria.ru/20260602/v-detskikh-lageryakh-organizuyut-smeny-po-russkomu-yazyku-i-literature-1156527999.html
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T16:34
2026-06-02T16:34
2026-06-02T16:34
русский язык
владимир путин (политик)
новости
детские лагеря в крыму
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147147780_0:77:3159:1854_1920x0_80_0_0_0d3573d712c6b7480632a3e2f657bdd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи, для начала – в федеральных детских лагерях.Также в ходе заседания Совета Путин отметил, что модуль "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.Президент также указал на необходимость увеличить количество часов, которые отводятся педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы и методик их преподавания.Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаВ российских школах появятся учебники по языкам республикКрымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147147780_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b9f360d95d375c8105fcb7e796edb299.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский язык, владимир путин (политик), новости, детские лагеря в крыму, дети
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
Путин поручил организовать смены по русскому языку и литературе в детских лагерях
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены - географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе", - сказал Путин.
Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи, для начала – в федеральных детских лагерях.
Также в ходе заседания Совета Путин отметил, что модуль "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.
"Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования", - сказал российский лидер.
Президент также указал на необходимость увеличить количество часов, которые отводятся педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы и методик их преподавания.
Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: