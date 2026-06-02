В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе

Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи, для начала – в федеральных детских лагерях.Также в ходе заседания Совета Путин отметил, что модуль "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.Президент также указал на необходимость увеличить количество часов, которые отводятся педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы и методик их преподавания.Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаВ российских школах появятся учебники по языкам республикКрымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому

