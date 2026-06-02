Рейтинг@Mail.ru
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/v-detskikh-lageryakh-organizuyut-smeny-po-russkomu-yazyku-i-literature-1156527999.html
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе - РИА Новости Крым, 02.06.2026
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T16:34
2026-06-02T16:34
русский язык
владимир путин (политик)
новости
детские лагеря в крыму
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147147780_0:77:3159:1854_1920x0_80_0_0_0d3573d712c6b7480632a3e2f657bdd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи, для начала – в федеральных детских лагерях.Также в ходе заседания Совета Путин отметил, что модуль "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.Президент также указал на необходимость увеличить количество часов, которые отводятся педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы и методик их преподавания.Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языкаВ российских школах появятся учебники по языкам республикКрымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147147780_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b9f360d95d375c8105fcb7e796edb299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
русский язык, владимир путин (политик), новости, детские лагеря в крыму, дети
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе

Путин поручил организовать смены по русскому языку и литературе в детских лагерях

16:34 02.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети и вожатая
Дети и вожатая - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены - географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе", - сказал Путин.
Глава государства попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи, для начала – в федеральных детских лагерях.
Также в ходе заседания Совета Путин отметил, что модуль "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.

"Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования", - сказал российский лидер.

Президент также указал на необходимость увеличить количество часов, которые отводятся педагогам начальной школы на изучение русского языка и литературы и методик их преподавания.
Путин подчеркнул, что эти предметы прямо влияют на формирование общей речевой культуры будущих учителей, их эстетических представлений, что в конечном итоге сказывается на воспитании и обучении детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
В российских школах появятся учебники по языкам республик
Крымские авторы работают над написанием единого учебника по русскому
 
Русский языкВладимир Путин (политик)НовостиДетские лагеря в Крымудети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
Лента новостейМолния