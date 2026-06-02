"Украина обречена" – эксперт предсказал причину близкого поражения Киева

2026-06-02T13:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Европа окажет России содействие в ликвидации нацистского режима на Украине из-за оголтелой героизации УПА* нацистским режимом в Киеве. Этот процесс уже начался. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды – ордена Белого орла. А экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что вернул украинский орден "За заслуги", врученный ему Зеленским в 2022 году, отметив, что на его поддержку может рассчитывать любой украинец, который борется с коррупцией и исторической ложью.По мнению Шипилина, к сегодняшнему дню "не осталось ни одной страны, ни одного соседнего государства, с которым Украина бы не поссорилась – Польша была последней"."Просыпается Польша. Для них все-таки существенной раной является восхваление экстремистской запрещенной в России организации УПА*", – заметил политолог.И если Варшава окончательно отвернется от Киева, то Европа начнет серьезно давить на Зеленского, что, по его мнению, посодействует России в условиях проведения специальной военной операции, которая нацелена среди прочего на уничтожение нацистского режима на Украине.По его словам, учитывая последние новости, в том числе отказ польского дипломата от награды, врученной Зеленским несколько лет назад, этот маховик уже запущен Европой, и сегодня, в общем-то, можно сказать, что "Украина обречена"."Они (украинцы ­ ред.) не смогут сами перестроиться, не смогут удалить бандеровцев из власти... Украина обречена именно потому, что Зеленский награждает высоким званием экстремистской организации УПА* подразделение... что они перезахоронили Андрея Мельника. Поэтому с Украиной тут разговор короткий", – сказал Шипилин.И судя по всему, это уже понимают в Киеве, заметил он. В частности, если анализировать одно из последних заявлений главы офиса Зеленского Кирилла Буданова** о том, что Зеленский якобы поручил как можно скорее, желательно до зимы, завершить конфликт на Украине, сказал Шипилин."Не Украине решать, когда закончится конфликт и чем, какие территориальные потери у Украины будут. Это полностью зависимый от западных кураторов режим: дадут оружие – будет воевать, не дадут – не сможет", - отметил он.Решать это, однако, и не Европе, и даже не США, добавил Шипилин."Когда завершится конфликт, будет решать Россия. Потому что невозможно терпеть некое подобие приграничного государства, которое демонстрирует вот такую жестокость по отношению к мирному населению РФ. Это ни для одной страны невозможно", – сказал он.По мнению политолога, "нацистская злобная сущность" установившегося режима на Украине была известна России давно: "Мы наблюдали за ним с 2004 года, то есть уже почти 22 года, в 2014-м все это усилилось, а в 2015-м разрасталось", – отметил политолог.Все понимали и в Европе, но молчали. Однако после удара ВСУ по Старобельску, который развеял как дым любые надежды на то, что "Украина будет держать себя в рамках общепринятых в цивилизации норм", ситуация изменилась, считает Шипилин.И хотя та же Польша сегодня прямо не комментирует произошедший теракт в ЛНР, есть ощущение, что и для поляков новый уровень демонстрации нацистской сущности Украины стал неожиданностью, сказал он."Такое ощущение, что украинцы сдерживали себя до 22 мая, когда Украина, наконец, продемонстрировала свой звериный оскал. Европа, в общем, всегда относилась спокойно к нацизму. А для нас нацизм является красной тряпкой. Потому что мы знаем, что это не просто вышиваночки, глечики, борщи и прочие фольклорные атрибутики. Это убийство мирных жителей, детей... Поэтому – и это уже десятки раз объявлено – цели спецоперации будут достигнуты", – заключил эксперт.2 июня вице-спикер польского сейма от коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM заявил, что имеет сомнения в том, что Зеленский является в Польше желанным гостем, поскольку "приезжает, когда ему что-то надо".* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского хотят лишить высшего ордена Польши из-за героизации УПА* Названы обвиняемые по делу об атаке на Старобельск Это их выбор: киевский режим решил придать новое качество конфликту – Путин

