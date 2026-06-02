СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта

2026-06-02T12:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* ранее заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине.При этом если украинская сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не может быть посредником в переговорах по УкраинеЛавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуРубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине

