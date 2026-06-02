https://crimea.ria.ru/20260602/svo-zakonchitsya-do-kontsa-dnya-v-kremle-nazvali-uslovie-okonchaniya-konflikta-1156518658.html
СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта - РИА Новости Крым, 02.06.2026
СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T12:59
2026-06-02T12:59
2026-06-02T12:59
россия
новости сво
кремль
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151926027_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_98ef92f8bef1d1861c547531bd0fb55b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* ранее заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине.При этом если украинская сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Европа не может быть посредником в переговорах по УкраинеЛавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуРубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151926027_329:0:1400:803_1920x0_80_0_0_1f7c49af770b4887d55542d1e976067e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, кремль, дмитрий песков, украина, владимир зеленский
СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликта
СВО завершится до конца суток в случае ухода ВСУ из российских регионов – Кремль