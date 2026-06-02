СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* ранее заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине.При этом если украинская сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
12:59 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если глава киевского режима Владимир Зеленский отдаст ВСУ приказ уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник.
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* ранее заявил, что Зеленский поручил как можно быстрее, желательно до наступления зимы, завершить конфликт на Украине.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом если украинская сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьезных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, специальная военная операция будет продолжаться, подчеркнул представитель Кремля.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
