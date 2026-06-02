Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева

Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного флотского военного суда.Молодой человек, будучи противником специальной военной операции и государственной власти РФ, решил оказать помощь Украине. Через социальные сети он вступил в переписку с человеком, который курировал структурное подразделение запрещенной в России террористической организации. Данная организация действует в интересах Службы безопасности Украины, ее деятельность направлена против безопасности и территориальной целостности России.Подсудимый подготовил текстовый материал, содержащий сведения о состоянии современного сепаратизма и направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку на него в одном из Telegram‑каналов.Позже молодой человек подготовил еще два материала аналогичного содержания, которые были опубликованы на сайте террористической организации.В мае 2025 года его задержали правоохранители.Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима.

сбу (служба безопасности украины), мурманск, студенты, госизмена, украинские спецслужбы