Рейтинг@Mail.ru
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/student-poluchil-15-let-kolonii-za-pomosch-vsu--1156514652.html
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T11:08
2026-06-02T11:09
сбу (служба безопасности украины)
мурманск
студенты
госизмена
украинские спецслужбы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного флотского военного суда.Молодой человек, будучи противником специальной военной операции и государственной власти РФ, решил оказать помощь Украине. Через социальные сети он вступил в переписку с человеком, который курировал структурное подразделение запрещенной в России террористической организации. Данная организация действует в интересах Службы безопасности Украины, ее деятельность направлена против безопасности и территориальной целостности России.Подсудимый подготовил текстовый материал, содержащий сведения о состоянии современного сепаратизма и направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку на него в одном из Telegram‑каналов.Позже молодой человек подготовил еще два материала аналогичного содержания, которые были опубликованы на сайте террористической организации.В мае 2025 года его задержали правоохранители.Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеВ Бердянске женщина шпионила за военными - приговор судаАгент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
мурманск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9ee4a6c0231448e287507e6455ab6c8d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбу (служба безопасности украины), мурманск, студенты, госизмена, украинские спецслужбы
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева

В Мурманске студент получил 15 лет заключения за сотрудничество со спецслужбами Киева

11:08 02.06.2026 (обновлено: 11:09 02.06.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного флотского военного суда.
Молодой человек, будучи противником специальной военной операции и государственной власти РФ, решил оказать помощь Украине. Через социальные сети он вступил в переписку с человеком, который курировал структурное подразделение запрещенной в России террористической организации. Данная организация действует в интересах Службы безопасности Украины, ее деятельность направлена против безопасности и территориальной целостности России.
Подсудимый подготовил текстовый материал, содержащий сведения о состоянии современного сепаратизма и направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку на него в одном из Telegram‑каналов.
Позже молодой человек подготовил еще два материала аналогичного содержания, которые были опубликованы на сайте террористической организации.
"В период с января 2025 года фигурант активно участвовал в деятельности этой структуры, подготавливая и размещая в свободном доступе в интернете материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ", - указали в пресс-службе.
В мае 2025 года его задержали правоохранители.
Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флоте
В Бердянске женщина шпионила за военными - приговор суда
Агент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
 
СБУ (Служба безопасности Украины)МурманскСтудентыГосизменаУкраинские спецслужбы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
11:52Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
11:38В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин
11:27В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков
11:22Часть Евпатории осталась без света
11:14Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
11:08Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
10:55Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
10:44В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
10:40В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
10:31Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
10:19Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
10:10Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
09:58Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
09:46В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
09:32Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры
09:25В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
09:13В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
09:00Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
Лента новостейМолния