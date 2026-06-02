https://crimea.ria.ru/20260602/student-poluchil-15-let-kolonii-za-pomosch-vsu--1156514652.html
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T11:08
2026-06-02T11:08
2026-06-02T11:09
сбу (служба безопасности украины)
мурманск
студенты
госизмена
украинские спецслужбы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_22e7b2430d4da6dd63f9e9833f7eb9e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного флотского военного суда.Молодой человек, будучи противником специальной военной операции и государственной власти РФ, решил оказать помощь Украине. Через социальные сети он вступил в переписку с человеком, который курировал структурное подразделение запрещенной в России террористической организации. Данная организация действует в интересах Службы безопасности Украины, ее деятельность направлена против безопасности и территориальной целостности России.Подсудимый подготовил текстовый материал, содержащий сведения о состоянии современного сепаратизма и направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку на него в одном из Telegram‑каналов.Позже молодой человек подготовил еще два материала аналогичного содержания, которые были опубликованы на сайте террористической организации.В мае 2025 года его задержали правоохранители.Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин "сливал" Киеву данные о ПВО и Черноморском флотеВ Бердянске женщина шпионила за военными - приговор судаАгент украинской разведки задержан ФСБ в Рязанской области
мурманск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9ee4a6c0231448e287507e6455ab6c8d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбу (служба безопасности украины), мурманск, студенты, госизмена, украинские спецслужбы
Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
В Мурманске студент получил 15 лет заключения за сотрудничество со спецслужбами Киева
11:08 02.06.2026 (обновлено: 11:09 02.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студент из Мурманска получил 15 лет лишения свободы за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба Северного флотского военного суда.
Молодой человек, будучи противником специальной военной операции и государственной власти РФ, решил оказать помощь Украине. Через социальные сети он вступил в переписку с человеком, который курировал структурное подразделение запрещенной в России террористической организации. Данная организация действует в интересах Службы безопасности Украины, ее деятельность направлена против безопасности и территориальной целостности России.
Подсудимый подготовил текстовый материал, содержащий сведения о состоянии современного сепаратизма и направленный на разрушение существующей системы власти в России, и разместил ссылку на него в одном из Telegram‑каналов.
Позже молодой человек подготовил еще два материала аналогичного содержания, которые были опубликованы на сайте террористической организации.
"В период с января 2025 года фигурант активно участвовал в деятельности этой структуры, подготавливая и размещая в свободном доступе в интернете материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ", - указали в пресс-службе.
В мае 2025 года его задержали правоохранители.
Суд приговорил фигуранта к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: