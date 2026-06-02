Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки

Российские военные за сутки боев улучшили тактическое положение по всей линии фронта, а также ликвидировали в боях еще 1240 украинских солдат, вражеские... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T15:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки боев улучшили тактическое положение по всей линии фронта, а также ликвидировали в боях еще 1240 украинских солдат, вражеские вооружения и места сборки беспилотников. Об этом сообщается во вторник в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили более 185 военных, две боевые бронированные машины "Хамви", восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Бойцы "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 165 человек, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Группа войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Украинские вооруженные формирования потеряли свыше 325 солдат, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Цезарь" и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили более 330 боевиков киевского режима, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие.Военнослужащие группы войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Кирово и Григоровки. Уничтожили свыше 40 неонацистов, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили места подготовки и площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах. Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс,29 581 танк и другие боевые бронированные машины, 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 183 орудия полевой артиллерии и миномета, 63 177 единиц специальной военной автомобильной техники.

