Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов
Станция в Джанкое закрыта до специального объявления: в пути задерживаются два поезда
22:22 02.06.2026 (обновлено: 22:38 02.06.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном вокзале
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Два поезда в Крым и из Крыма опаздывают в пути до пяти часов в связи с закрытием железнодорожной станции в Джанкое. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек. Кроме того, поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам.
По состоянию на 22.00 задерживаются поезда "Таврия":
- —№ 174 Евпатория - Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием на 5 часов
- —№ 194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня, опаздывает на 40 минут.
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам поездов №174 Евпатория - Москва и №194 Севастополь - Челябинск предоставлено питание. Время задержки в пути может измениться", - предупреждают в компании.
Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, напоминают, что приехать на станцию необходимо за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда будет организована доставка на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд.
Доехать до станции Урожайная также можно самостоятельно. В этом случае прибыть необходимо за 30 минут до времени отправления поезда от Джанкоя. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.
Железнодорожную станцию "Джанкой" на севере Крыма закрывали для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Открыли ее 25 мая. О причинах не сообщалось.
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