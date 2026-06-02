https://crimea.ria.ru/20260602/stantsiya-v-dzhankoe-zakryta-dva-poezda-opazdyvayut-v-puti-do-5-chasov-1156537703.html

Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов

Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов

Два поезда в Крым и из Крыма опаздывают в пути до пяти часов в связи с закрытием железнодорожной станции в Джанкое. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T22:22

2026-06-02T22:22

2026-06-02T22:38

крым

джанкой

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

поезд

железные дороги крыма

расписание поездов в крыму

новости крыма

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155642569_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0bd1756436d2693c598afb1a9a1dcf3c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Два поезда в Крым и из Крыма опаздывают в пути до пяти часов в связи с закрытием железнодорожной станции в Джанкое. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".2 июня железнодорожная станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек. Кроме того, поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам.По состоянию на 22.00 задерживаются поезда "Таврия":Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, напоминают, что приехать на станцию необходимо за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда будет организована доставка на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд.Доехать до станции Урожайная также можно самостоятельно. В этом случае прибыть необходимо за 30 минут до времени отправления поезда от Джанкоя. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.Железнодорожную станцию "Джанкой" на севере Крыма закрывали для посадки и высадки пассажиров 23 мая. Открыли ее 25 мая. О причинах не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыВ отпуск на юг: в продаже есть 14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морюБеспересадочные вагоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, новости крыма, логистика