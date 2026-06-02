https://crimea.ria.ru/20260602/stabilnye-postavki-benzina-v-krym-v-minenergo-rossii-sdelali-zayavlenie-1156534614.html
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:12
2026-06-02T19:12
2026-06-02T19:21
крым
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
топливо
топливо в крыму
бензин
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_dcf6d18ff874a817224ddc5e5171794d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных поставок топлива в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Минэнерго находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка и держит на контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами Крымского полуострова, добавили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Он также добавил, что органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблемуЧто происходит с топливом на КубаниНовости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
https://crimea.ria.ru/20260602/v-sevastopole-vyyavili-toplivnykh-spekulyantov--idet-proverka-1156525369.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_9bbe150f81e6d82955f42ed77c2d00a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, топливо в крыму, бензин, новости крыма
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
Минэнерго работает над дополнительными решениями для стабильных поставок топлива в Крым
19:12 02.06.2026 (обновлено: 19:21 02.06.2026)