Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных... РИА Новости Крым, 02.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных поставок топлива в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Минэнерго находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка и держит на контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами Крымского полуострова, добавили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Он также добавил, что органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблемуЧто происходит с топливом на КубаниНовости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами

