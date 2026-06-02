Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:12
2026-06-02T19:21
крым, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, топливо в крыму, бензин, новости крыма
Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление

19:12 02.06.2026 (обновлено: 19:21 02.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Министерство энергетики России принимает необходимые меры для обеспечения топливом Крымского полуострова и прорабатывает дополнительные решения для стабильных поставок топлива в регион. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе", - сказано в сообщении.
Минэнерго находится в постоянном контакте с региональными властями, участниками топливного рынка и держит на контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами Крымского полуострова, добавили в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
Он также добавил, что органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.
Ранее глава Крыма сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
