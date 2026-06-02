Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно - РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T10:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил сенатор РФ Юрий Нимченко.Так, если до появления этого сервиса военнослужащим и их семьям нужно было самостоятельно собирать документы, подтверждающие статус - получать справки через "Госуслуги" и обращаться в военкоматы, ожидая ответов и выписок, то теперь бумажные справки не понадобятся, потому что статус участника СВО нотариус подтвердит почти мгновенно, пояснил он.Сервис уже активно используется в России — нотариусы направили тысячи запросов в систему Минобороны, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.

