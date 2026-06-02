https://crimea.ria.ru/20260602/spravki-bolshe-ne-nuzhny-status-uchastnika-svo-notarius-podtverdit-mgnovenno-1156513539.html
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T10:31
2026-06-02T10:31
2026-06-02T10:31
министерство обороны рф
участники сво
новости
юрий нимченко
нотариус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996318_0:0:887:500_1920x0_80_0_0_4cb88eb8a5df82bb64e8ef7e90d0aa2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил сенатор РФ Юрий Нимченко.Так, если до появления этого сервиса военнослужащим и их семьям нужно было самостоятельно собирать документы, подтверждающие статус - получать справки через "Госуслуги" и обращаться в военкоматы, ожидая ответов и выписок, то теперь бумажные справки не понадобятся, потому что статус участника СВО нотариус подтвердит почти мгновенно, пояснил он.Сервис уже активно используется в России — нотариусы направили тысячи запросов в систему Минобороны, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперацииВ Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996318_0:0:677:507_1920x0_80_0_0_c21077b107d4e0707098f995d734d10e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, участники сво, новости, юрий нимченко, нотариус
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
В России заработала "Витрина данных" Минобороны для получения сведений об участниках СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил сенатор РФ Юрий Нимченко.
"В России заработал новый сервис Единой информационной системы нотариата. Теперь нотариусы могут напрямую получать данные об участии граждан в СВО через защищенную платформу Минобороны — "Витрину данных", - написал сенатор.
Так, если до появления этого сервиса военнослужащим и их семьям нужно было самостоятельно собирать документы, подтверждающие статус - получать справки через "Госуслуги" и обращаться в военкоматы, ожидая ответов и выписок, то теперь бумажные справки не понадобятся, потому что статус участника СВО нотариус подтвердит почти мгновенно, пояснил он.
"Отныне нотариус сам запрашивает необходимые сведения напрямую через систему. Это особенно важно при оформлении льгот для участников СВО и их семей, выдаче доверенностей, решении наследственных вопросов и оформлении документов для вдов и родственников погибших бойцов", - уточнил Нимченко.
Сервис уже активно используется в России — нотариусы направили тысячи запросов в систему Минобороны, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон
о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: