Рейтинг@Mail.ru
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/spravki-bolshe-ne-nuzhny-status-uchastnika-svo-notarius-podtverdit-mgnovenno-1156513539.html
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T10:31
2026-06-02T10:31
министерство обороны рф
участники сво
новости
юрий нимченко
нотариус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996318_0:0:887:500_1920x0_80_0_0_4cb88eb8a5df82bb64e8ef7e90d0aa2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил сенатор РФ Юрий Нимченко.Так, если до появления этого сервиса военнослужащим и их семьям нужно было самостоятельно собирать документы, подтверждающие статус - получать справки через "Госуслуги" и обращаться в военкоматы, ожидая ответов и выписок, то теперь бумажные справки не понадобятся, потому что статус участника СВО нотариус подтвердит почти мгновенно, пояснил он.Сервис уже активно используется в России — нотариусы направили тысячи запросов в систему Минобороны, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперацииВ Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районахВ Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128996318_0:0:677:507_1920x0_80_0_0_c21077b107d4e0707098f995d734d10e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, участники сво, новости, юрий нимченко, нотариус
Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно

В России заработала "Витрина данных" Минобороны для получения сведений об участниках СВО

10:31 02.06.2026
 
© РИА Новости КрымУчастник СВО из Севастополя с позывным "Скрипач"
Участник СВО из Севастополя с позывным Скрипач - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В России заработала платформа Минобороны "Витрина данных", через которую нотариусы теперь смогут получать сведения об участниках СВО почти мгновенно, без бумажной волокиты. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил сенатор РФ Юрий Нимченко.
"В России заработал новый сервис Единой информационной системы нотариата. Теперь нотариусы могут напрямую получать данные об участии граждан в СВО через защищенную платформу Минобороны — "Витрину данных", - написал сенатор.
Так, если до появления этого сервиса военнослужащим и их семьям нужно было самостоятельно собирать документы, подтверждающие статус - получать справки через "Госуслуги" и обращаться в военкоматы, ожидая ответов и выписок, то теперь бумажные справки не понадобятся, потому что статус участника СВО нотариус подтвердит почти мгновенно, пояснил он.
"Отныне нотариус сам запрашивает необходимые сведения напрямую через систему. Это особенно важно при оформлении льгот для участников СВО и их семей, выдаче доверенностей, решении наследственных вопросов и оформлении документов для вдов и родственников погибших бойцов", - уточнил Нимченко.
Сервис уже активно используется в России — нотариусы направили тысячи запросов в систему Минобороны, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с мая текущего года, по взятым до его подписания кредитам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бизнесмены из Крыма станут наставниками детей участников спецоперации
В Крыму до конца года проведут свет к участкам бойцов СВО в четырех районах
В Крыму вносят изменения в закон о предоставлении земли участникам СВО
 
Министерство обороны РФУчастники СВОНовостиЮрий НимченкоНотариус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:11Следил за военным вертолетом: крымчанина ждет суд за госизмену
12:03С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
11:52Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отдыха с детьми
11:38В Крым привлекли более триллиона рублей инвестиций - Хуснуллин
11:27В Севастополе выписали пострадавших при обрушении балкона подростков
11:22Часть Евпатории осталась без света
11:14Бензин в Крыму: Хуснуллин и Аксенов обсудили проблему
11:08Студент получил 15 лет колонии за помощь спецслужбам Киева
10:55Массированный удар ВС России погасил свет в части Украины
10:44В Севастополе беспилотник упал на крышу дома
10:40В Старом Крыму открылся обновленный офис ВТБ
10:31Справки больше не нужны: статус участника СВО нотариус подтвердит мгновенно
10:19Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
10:10Моторейд ГАИ по Севастополю помог вскрыть четыре преступления
09:58Вигвам: "Радиостанция Судного дня" передала два странных сигнала
09:46В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
09:32Крымчанин до смерти забил соседа во время ссоры
09:25В отпуск на юг: в продаже есть14,5 миллиона билетов на поезда к Черному морю
09:13В Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году
09:00Мошенники выманили у крымчан свыше 36 миллионов рублей за неделю
Лента новостейМолния