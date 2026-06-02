https://crimea.ria.ru/20260602/sezon-kleschey-v-krymu-skolko-lyudey-zaboleli-borreliozom-1156510157.html

Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом

Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом

С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба межрегионального... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T10:19

2026-06-02T10:19

2026-06-02T10:19

крым

новости крыма

клещи

роспотребнадзор

здравоохранение в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/14/1156167125_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fde523c08004cdb0ae292e5ae06b14d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.По данным ведомства, в России более 2,7 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. С начала сезона в медицинские организации обратились более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей.Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаровОпасные букеты – почему в дом нельзя приносить полевые цветыВ России с начала года клещи покусали 284 тысячи человек

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, клещи, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе