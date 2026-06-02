Сезон клещей в Крыму: сколько людей заболели боррелиозом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.
"Обращаемость населения в медорганизации по поводу присасывания клещей с начала года и по состоянию на 1 июня 2026 года ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели. С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в России более 2,7 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. С начала сезона в медицинские организации обратились более 176 тысяч граждан в связи с укусами клещей.
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
