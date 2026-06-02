Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих

Юная теннисистка из Севастополя завоевала медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

2026-06-02T18:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Юная теннисистка из Севастополя завоевала медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Отмечается, что Лавлинская выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России по спорту глухих.В правительстве уточнили, что юная спортсменка тренируется в спортшколе олимпийского резерва № 7 под руководством Елены Стоколос.Ранее сообщалось, что восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин.

