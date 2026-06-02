Рейтинг@Mail.ru
Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/sevastopolskaya-tennisistka-zavoevala-bronzu-chempionata-rf-po-sportu-glukhikh-1156532342.html
Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
Юная теннисистка из Севастополя завоевала медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T18:39
2026-06-02T18:39
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
спорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156531511_0:224:1440:1034_1920x0_80_0_0_555764271d6d9a8c83819ec054d96f7d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Юная теннисистка из Севастополя завоевала медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Отмечается, что Лавлинская выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России по спорту глухих.В правительстве уточнили, что юная спортсменка тренируется в спортшколе олимпийского резерва № 7 под руководством Елены Стоколос.Ранее сообщалось, что восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбеКрымская спортсменка выступит на Первенстве Европы по BMXВладимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156531511_0:233:1440:1313_1920x0_80_0_0_bb836feac3dbaf1571c4663e9b248648.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, спорт
Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих

Теннисистка из Севастополя завоевала бронзу чемпионата России по спорту глухих

18:39 02.06.2026
 
© Правительство СевастополяСевастопольская теннисистка Диана Лавлинская завоевала бронзу чемпионата России по спорту глухих
Севастопольская теннисистка Диана Лавлинская завоевала бронзу чемпионата России по спорту глухих
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Юная теннисистка из Севастополя завоевала медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Диана Лавлинская впервые участвовала в главных стартах страны и выступала в парных разрядах. В рамках чемпионата России она взяла бронзу вместе с Аленой Рыбалко из Самарской области, а в первенстве среди девушек 12-18 лет повторила успех в паре с Софьей Тазовой из Пермского края", - рассказали в правительстве.
Отмечается, что Лавлинская выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России по спорту глухих.
В правительстве уточнили, что юная спортсменка тренируется в спортшколе олимпийского резерва № 7 под руководством Елены Стоколос.
Ранее сообщалось, что восемнадцатилетняя крымчанка Дарья Кузнецова заняла первое место на чемпионате России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди женщин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе
Крымская спортсменка выступит на Первенстве Европы по BMX
Владимир Путин вручил госнаграду спортсменке из Севастополя Елене Гапешиной
 
СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Над Крымом сбили беспилотники
20:16Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
19:59Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
19:36Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
19:32Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
19:21Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
19:12Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
19:03Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
18:52В Луганской Народной Республике переименовали МЧС
18:43Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
18:39Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
18:27В Керчи на неделю закроют проезд по одной из центральных улиц
18:19Названы четыре обязательные дисциплины для изучения во всех вузах России
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния