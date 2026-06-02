С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками

Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам России будет ужесточен для иностранных перевозчиков с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе...

2026-06-02T12:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам России будет ужесточен для иностранных перевозчиков с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, ссылаясь на соответствующие изменения, утвержденные правительством.Уточняется, что проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска. Для этого у них будет доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Факт оплаты будет фиксироваться в системе, и если долг погашен, то ранее сформированное начисление исключается."Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства. Также благодаря интеграции с ГИС ГМП контроль станет более оперативным и прозрачным: решение о допуске грузовика к дальнейшему движению будет приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени", - пояснили в Минтрансе.Новые правила распространяются на все международные перевозки через территорию страны. Планируется, что нововведение повысит дисциплину платежей среди иностранных перевозчиков и обеспечить соблюдение российского законодательства при использовании отечественной дорожной инфраструктуры.Ранее сообщалось, что на восьми участках автомобильных дорог М-3 "Украина" (Брянская область) и М-4 "Дон" (Воронежская область и Краснодарский край) заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля в режиме администрирования правонарушений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыто движение по мосту на въезде в ЯлтуНа севере Крыма завершают ремонт важной дорогиНа Крымском мосту увеличили количество досмотровых пунктов

