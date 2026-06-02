С 1 сентября в России ужесточат контроль за иностранными перевозчиками
Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам России будет ужесточен для иностранных перевозчиков с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 02.06.2026
В России с 1 сентября ужесточат контроль оплаты проезда по платным трассам для иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Контроль за соблюдением правил оплаты проезда по платным трассам России будет ужесточен для иностранных перевозчиков с 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, ссылаясь на соответствующие изменения, утвержденные правительством.
"Теперь грузовики массой свыше 12 тонн, принадлежащие иностранным перевозчикам, не смогут пересечь границу России – ни при въезде, ни при выезде, – если у их владельцев есть непогашенные долги. Речь идет о двух видах задолженности: за проезд по платным дорогам и о плате в счет возмещения причиненного им вреда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверять наличие долгов будут сотрудники таможенных органов в пунктах пропуска. Для этого у них будет доступ к актуальной информации из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Факт оплаты будет фиксироваться в системе, и если долг погашен, то ранее сформированное начисление исключается.
"Таким образом, таможенники смогут оперативно узнать, есть ли у водителя задолженность, и принять решение о пропуске транспортного средства. Также благодаря интеграции с ГИС ГМП контроль станет более оперативным и прозрачным: решение о допуске грузовика к дальнейшему движению будет приниматься на основе актуальных данных в режиме реального времени", - пояснили в Минтрансе.
Новые правила распространяются на все международные перевозки через территорию страны. Планируется, что нововведение повысит дисциплину платежей среди иностранных перевозчиков и обеспечить соблюдение российского законодательства при использовании отечественной дорожной инфраструктуры.
Ранее сообщалось
, что на восьми участках автомобильных дорог М-3 "Украина" (Брянская область) и М-4 "Дон" (Воронежская область и Краснодарский край) заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля в режиме администрирования правонарушений.
