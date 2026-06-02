Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти

19:47 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран, но является временной мерой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая в комитете сената по международным отношениям.
"Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет", – цитирует госсекретаря США РИА Новости.
По словам Рубио, Вашингтон хотел бы как можно скорее прекратить продление лицензий, но такое решение будет принято американским Минфином "в зависимости от обстоятельств в конкретный момент".
Вашингтон ранее продлил на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина США в отношении поставок нефти из РФ истекала 16 мая.
