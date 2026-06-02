https://crimea.ria.ru/20260602/rubio-nazval-poleznoy-litsenziyu-ssha-na-postavki-rossiyskoy-nefti-1156535194.html

Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти

Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти

Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран, но является временной мерой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T19:47

2026-06-02T19:47

2026-06-02T19:47

марко рубио

сша

россия

нефть

российская нефть

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110981/72/1109817215_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_30cf3617d21843ef345cc00c5de1af72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран, но является временной мерой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая в комитете сената по международным отношениям.По словам Рубио, Вашингтон хотел бы как можно скорее прекратить продление лицензий, но такое решение будет принято американским Минфином "в зависимости от обстоятельств в конкретный момент".Вашингтон ранее продлил на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина США в отношении поставок нефти из РФ истекала 16 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефтиКакая цена на нефть вызовет рецессию мировой экономики и что будет в РоссииВ Кремле сделали заявление о новых санкциях ЕС против России

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, сша, россия, нефть, российская нефть, в мире, новости