Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран, но является временной мерой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран, но является временной мерой. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая в комитете сената по международным отношениям.По словам Рубио, Вашингтон хотел бы как можно скорее прекратить продление лицензий, но такое решение будет принято американским Минфином "в зависимости от обстоятельств в конкретный момент".Вашингтон ранее продлил на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. Предыдущая лицензия минфина США в отношении поставок нефти из РФ истекала 16 мая.
Лицензия США на поставки российской нефти несет пользу экономикам разных стран – Рубио