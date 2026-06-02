https://crimea.ria.ru/20260602/rossiya-zapretila-vvoz-baklazhanov-i-sukhofruktov-iz-armenii-1156524945.html
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T15:47
2026-06-02T15:47
2026-06-02T15:47
армения
россельхознадзор
овощи
экономика
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156524815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_087bb0fb48025f25f6e3dc5e9256ad2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Отмечается, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма для обеспечения безопасности отгружаемых товаров."Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей. В результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство", - подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в РоссиюРоссельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из АрменииПашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
армения
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156524815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_832067cfea2d84337bda8e3d8f55e699.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россельхознадзор, овощи, экономика, россия, новости
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
В России ограничили ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
"С 3 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", - указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма для обеспечения безопасности отгружаемых товаров.
"Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей. В результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство", - подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось
, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: