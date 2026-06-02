Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении

В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T15:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Отмечается, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма для обеспечения безопасности отгружаемых товаров."Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей. В результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство", - подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.

