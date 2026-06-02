Рейтинг@Mail.ru
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/rossiya-zapretila-vvoz-baklazhanov-i-sukhofruktov-iz-armenii-1156524945.html
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T15:47
2026-06-02T15:47
армения
россельхознадзор
овощи
экономика
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156524815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_087bb0fb48025f25f6e3dc5e9256ad2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.Отмечается, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма для обеспечения безопасности отгружаемых товаров."Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей. В результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство", - подчеркнули в Россельхознадзоре.Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в РоссиюРоссельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из АрменииПашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
армения
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156524815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_832067cfea2d84337bda8e3d8f55e699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, россельхознадзор, овощи, экономика, россия, новости
Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении

В России ограничили ввоз баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

15:47 02.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на российских рынках
Продажа овощей и фруктов на российских рынках - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В России с 3 июня вводится запрет на ввоз баклажанов, картофеля, сушеных фруктов из Армении. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
"С 3 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами", - указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма для обеспечения безопасности отгружаемых товаров.
"Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей. В результате структурной реформы правительства в 2019 году Министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на Министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство", - подчеркнули в Россельхознадзоре.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня временно ограничивает ввоз в РФ из Армении вишни, черешни, абрикосов и других косточковых культур, а также винограда из-за участившихся случаев нарушений при поставках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Только два предприятия Армении допущены к поставкам рыбы в Россию
Россельхознадзор запретил ввоз овощей и клубники из Армении
Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
 
АрменияРоссельхознадзорОвощиЭкономикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
Лента новостейМолния