Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю

ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или БПЛА и сваливают все на Россию. РФ готова сотрудничать с Турцией в...

2026-06-02T13:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или БПЛА и сваливают все на Россию. РФ готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в черноморском регионе и оказания эффективного воздействия на Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку дрона на турецкий танкер 28 мая.Как отметила дипломат, эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, "вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой, которая предпочитает отнекиваться от своей причастности к инцидентам, принципами и нормами международного права".Подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море, указала Захарова.Дипломат отметила, что устранение любых угроз безопасности в черноморском регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины.Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, заявила также Захарова.28 мая судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата. В результате двое турецких граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения.До этого в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.В марте беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на турецкий танкер в Черном море - намеренно били по машинному отделениюРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиВСУ ударили по морскому перевалочному комплексу в Новороссийске

