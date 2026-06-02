Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или БПЛА и сваливают все на Россию. РФ готова сотрудничать с Турцией в... РИА Новости Крым, 02.06.2026
Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю

Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю для воздействия на Киев – МИД

13:51 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи безэкипажных катеров или БПЛА и сваливают все на Россию. РФ готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в черноморском регионе и оказания эффективного воздействия на Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку дрона на турецкий танкер 28 мая.
"Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства… Сталкиваемся с характерной тенденцией: ВСУ совершают бандитские налеты на суда – при помощи БЭК или БПЛА – и сваливают все на Россию", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Как отметила дипломат, эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, "вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой, которая предпочитает отнекиваться от своей причастности к инцидентам, принципами и нормами международного права".
Подобные провокации, являющиеся не чем иным, как террористическими актами, должны стать предметом тщательного беспристрастного разбирательства, получить ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран, на которых лежит особая ответственность за обеспечение безопасности судоходства в Черном море, указала Захарова.
"Разумеется, за этот форменный разбой должны ответить и организаторы, и исполнители", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Дипломат отметила, что устранение любых угроз безопасности в черноморском регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины.
Россия готова сотрудничать с Турцией в поиске путей стабилизации в Черном море и оказания эффективного воздействия на Киев, заявила также Захарова.
"Подтверждаем готовность к плотному сотрудничеству с Анкарой в интересах нахождения оптимальных путей стабилизации черноморской акватории и оказания эффективного воздействия на Киев", - сказала дипломат.
28 мая судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата. В результате двое турецких граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения.
До этого в Черном море у северного побережья Турции дроны атаковали сразу три танкера. По данным агентства, два судна шли под флагом Сьерра-Леоне, еще одно – под флагом Палау. Члены экипажей танкеров не пострадали.
В марте беспилотники нанесли удар по танкеру Altura со 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции. По сообщению министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, танкер был атакован безэкипажным катером, били намеренно по машинному отделению.
