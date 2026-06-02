Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка

2026-06-02T16:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Как отметил российский лидер, во многих вузах страны русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а русская филология, как немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет.Это, очевидно, противоречит представлениям о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России, подчеркнул Путин

