Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:15 02.06.2026 (обновлено: 16:16 02.06.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал российские вузы следовать примеру Крыма и создавать отдельные факультеты русского языка и литературы, как это было сделано в Крымском федеральном университете имени Вернадского. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Как отметил российский лидер, во многих вузах страны русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а русская филология, как немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет.
Это, очевидно, противоречит представлениям о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России, подчеркнул Путин
"Знаю, в прошлом году в Крымском федеральном университете имени Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, прежде всего, те, где готовят будущих педагогов-славистов", – сказал президент.
