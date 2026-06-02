"Пустите Дуньку в Европу!": 150 лет со дня рождения Константина Тренева

2 июня исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и педагога Константина Андреевича Тренева. Его жизнь и творчество тесно связаны с...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 2 июня исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и педагога Константина Андреевича Тренева. Его жизнь и творчество тесно связаны с Крымом. В Симферополе Тренев прожил 22 года, здесь он написал "Любовь Яровую" и раннюю повесть "Владыка". Расположенный в самом центре крымской столицы сквер назван в честь писателя, а в самом сквере ему установлен памятник. Также в его честь названа одна из улиц города в районе Куйбышевского рынка.Константин Тренев родился в 1876 году в Харьковской губернии. Позже семья переехала на Дон. Будущий писатель с юности тянулся к знаниям. После окончания церковно-приходской школы он учился в окружном училище в станице Каменской, затем – в земледельческом училище под Харьковом и Донской духовной семинарии в Новочеркасске. Высшее образование Тренев получил уже в Петербурге, окончив духовную академию и исторический факультет Петербургского археологического института.Константин Андреевич работал учителем, преподавал русский язык. Первое его произведение – очерк "На ярмарку" – было опубликовано в 1898 году в газете "Донская речь" (Ростов-на-Дону). В 1903 начал публиковаться в столичной прессе. В 1903-1904 годах Тренев был главным редактором "Донской речи". Газета выступала с критикой в адрес властей и духовенства, поэтому ее вскоре закрыли. Тренева как "неблагонадежного" переводят сначала в Харьковскую, а затем – в Таврическую губернию.В 1909 году вместе с женой и годовалым сыном Тренев переезжает в Симферополь. Здесь он преподает русский язык, литературу и педагогику в частных гимназиях, а также пишет статьи и фельетоны в газете "Южные ведомости".В Крыму Константин Андреевич пишет пьесу "От чего порвались струны", повесть Владыка", рассказ "Любовь Бориса Николаевича" и еще ряд произведений.После Октябрьской революции и Гражданской войны Тренев возглавил школьный отдел Народного комиссариата просвещения, печатался в газете "Красный Крым" (будущая "Крымская правда"). В 1922 году он получил еще одно образование, окончив агрономический факультет Крымского университета. Трудился в "Крымиздате", преподавал в школах, на рабфаке.Из-под его пера выходят пьесы, повести и рассказы, в том числе "Грешница", "Пугачевщина", "Жена", "Мокрая балка", а также самое знаменитое произведение Тренева – "Любовь Яровая". Это монументальное полотно, повествующее о событиях Гражданской войны в Крыму. Постановку по этому произведению глава советского государства Иосиф Сталин смотрел 28 раз. Пьеса до самого распада СССР ставилась практически во всех театрах страны. Знаменитая реплика из пьесы "Пустите, пустите Дуньку в Европу!" надолго стала крылатой фразой.В начале 1930-х семья Треневых переехала в Москву, но Константин Андреевич часто приезжал на в Крым. Последний раз писатель побывал в Симферополе в 1944 году, после освобождения города от фашистов. Он встречался с людьми, пережившими оккупацию, беседовал с партизанами и собирал материал для новой пьесы о подвиге молодых симферопольских подпольщиков. Но написать ее Тренев уже не успел. Возвращаясь из Крыма, писатель сильно простудился, несколько месяцев болел и умер 19 мая 1945 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

