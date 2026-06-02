Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили
Поезд № 078 Симферополь - Санкт-Петербург отменили по техническим причинам
08:29 02.06.2026 (обновлено: 08:33 02.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"По техническим причинам поезд 078 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 1 июня, отменяется на участке Джанкой - Санкт Петербург. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория - Москва", - говорится в сообщении.
Кроме того, три поезда "Таврия" сообщением с Крымом следуют с опозданием по состоянию на восемь часов утра по московскому времени.
В Крым задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 31 мая, он следует с опозданием 1 час.
- Поезд 174 Евпатория - Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием на 7 часов;
- Поезд 092 Севастополь – Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием 1 час;
- Поезд 194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня следует с опозданием на 3,5 часа.
Пассажирам поездов №174 Евпатория - Москва и №194 Севастополь - Челябинск предоставлено питание, добавили на предприятии.
Во вторник утром железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления.
Во вторник утром железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления.