Поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменили

Поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости Крым, 02.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Поезд № 078 из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Кроме того, три поезда "Таврия" сообщением с Крымом следуют с опозданием по состоянию на восемь часов утра по московскому времени.В Крым задерживается поезд №007 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 31 мая, он следует с опозданием 1 час.Из Крыма:- Поезд 174 Евпатория - Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием на 7 часов;- Поезд 092 Севастополь – Москва, отправлением 1 июня, следует с опозданием 1 час;- Поезд 194 Севастополь - Челябинск, отправлением 2 июня следует с опозданием на 3,5 часа.Пассажирам поездов №174 Евпатория - Москва и №194 Севастополь - Челябинск предоставлено питание, добавили на предприятии.Во вторник утром железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления.

