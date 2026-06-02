Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Польша планирует блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не откажутся от "культа преступников" и не разблокируют все... РИА Новости Крым, 02.06.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Польша планирует блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не откажутся от "культа преступников" и не разблокируют все эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом пишут Известия со ссылкой на вице-спикера польского сейма Кшиштофа Босака.По его мнению, в этом вопросе необходимо достигнуть новых договоренностей. Босак также отметил, что конкретными действиями можно добиться реального давления на Украину.Ранее сообщалось, что власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из УПА* (организация запрещена в России).*Запрещенная в России террористическая организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагнетание обстановки в Европе – агония ЗеленскогоЕвросоюз стал полноценным антироссийским военным блоком – ШойгуУкраина стала уникальным полигоном для испытаний - откровенное признание Польши

