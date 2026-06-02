Почему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз
2026-06-02T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Польша планирует блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевские власти не откажутся от "культа преступников" и не разблокируют все эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом пишут Известия со ссылкой на вице-спикера польского сейма Кшиштофа Босака.
"У украинцев есть разные соглашения по этому вопросу: одно заключено с Германией, другое - с Польшей. В случае с Польшей все заблокировано, в случае с Германией - нет. К нам относятся как к государству второй категории. Такое положение дел, похоже, сохраняется с 90-х годов, ведь действующее сейчас соглашение было заключено в середине 90-х", - сказал Босак.
По его мнению, в этом вопросе необходимо достигнуть новых договоренностей. Босак также отметил, что конкретными действиями можно добиться реального давления на Украину.
Ранее сообщалось, что власти Польши намерены лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого орла – за участие в героизации нацистских пособников из УПА* (организация запрещена в России).
*Запрещенная в России террористическая организация.
