Массированный удар по Украине разрушил около 20 военных заводов и предприятий

2026-06-02T14:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Порядка 20 заводов и предприятий ОПК Украины поражены в ходе массированного удара, который ВС Р нанесли в ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам", - говорится в сообщении.В Киеве в результате удара высокоточным оружием поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА. Среди них: Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК).В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич".В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям ОПК, в том числе "Харьковскому государственному авиационному предприятию" и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда".Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов: в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске заявил, что наказание для преступников, совершивших это преступление, будет неотвратимым. По словам российского лидера, верхушка киевского режима решила придать новое качество конфликту на Украине, и это их выбор. Владимир Путин назвал атаки ВСУ в Старобельске и Геническе тяжелейшими преступлениями против детей и подростков и подчеркнул сознательность действий киевского режима. Он заявил, что нынешняя киевская власть атаками в Старобельске и Геническе решила открыть новую страницу в череде своих преступлений.Напомним, в ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Жертвам от 20 до 23 лет. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

