Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС
Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете... РИА Новости Крым, 02.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете "Известия".На минувшей неделе в Астане прошел саммит ЕАЭС, на котором стороны обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян на него не приехал, ссылаясь на занятость. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению провести общенациональной референдум о присоединении к европейскому сообществу.Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

15:01 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете "Известия".
"Сначала мы должны быть кандидатом или уже официально обратиться к ЕС для вступления. Пока этого нет, нет вопроса о референдуме", — цитирует его издание.
На минувшей неделе в Астане прошел саммит ЕАЭС, на котором стороны обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян на него не приехал, ссылаясь на занятость. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению провести общенациональной референдум о присоединении к европейскому сообществу.
Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.
