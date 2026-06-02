Пашинян назвал условие для проведения референдума по членству в ЕС

Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете...

2026-06-02T15:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости Крым. Армения поднимет вопрос о референдуме по членству в Евросоюзе после получения статуса кандидата. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян газете "Известия".На минувшей неделе в Астане прошел саммит ЕАЭС, на котором стороны обсудили планы Еревана вступить в Евросоюз. Пашинян на него не приехал, ссылаясь на занятость. По итогам встречи Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия призвали Армению провести общенациональной референдум о присоединении к европейскому сообществу.Владимир Путин не раз отмечал необходимость как можно скорее решить этот вопрос. По его словам, республика имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

