Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Осколки повредили ноги - в Белгородской области ранен 11-летний ребенок
11-летний ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Белгородской области, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 02.06.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. 11-летний ребенок ранен в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Белгородской области, сообщает оперштаб региона.
"В селе Бочковка Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал ребенок", - говорится в сообщении.
Пострадавшему мальчику 11 лет, у него множественные осколочные ранения ног, сейчас бригада "скорой" везет ребенка в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, заверили в оперштабе.
31 мая боевики киевского режима нанесли удар по школе в городе Васильевка Запорожской области. Ранее губернатор региона Евгений Балицкий также сообщал, что ВСУ не прекращают целенаправленно бить по гражданским объектам региона, местные жители гибнут и получают тяжелые увечья.
Также регулярно бьют ВСУ и по Херсонской области, боевики также терроризируют мирное население. Так, в воскресенье в области маленький ребенок погиб и пять человек ранены в Геническе после атаки украинского БПЛА по многоквартирному дому.
