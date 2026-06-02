Рейтинг@Mail.ru
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/opasnoe-zabluzhdenie-putin-sdelal-zayavlenie-po-povodu-russkogo-yazyka-1156534265.html
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:21
2026-06-02T19:21
владимир путин (политик)
россия
общество
русский язык
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_743157662acef8fd792e5b6283dd390a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Путин отметил, что в этой работе прежде всего должны принимать участие представители государственной власти, специалисты общественных организаций и средств массовой информации."Всем вместе нужно работать", – подчеркнул президент.Он добавил, что в России на данный момент слишком мало уделяется внимания языкам народов РФ."Они (народы России - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_754f77c6c1ddcc2a9f604db8f7bf411b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, общество, русский язык, новости
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка

Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной – Путин

19:21 02.06.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Нам иногда кажется, что некоторые вещи, даже которые мы иногда забываем, что все само собой как-то выстроится, что само собой образуется. Полагаю, что это заблуждение, причем опасное заблуждение. Само собой ничего не выстраивается, и ничего не образуется, и не делается. Нужна осмысленная, целенаправленная работа", – сказал глава государства.
Путин отметил, что в этой работе прежде всего должны принимать участие представители государственной власти, специалисты общественных организаций и средств массовой информации.
"Всем вместе нужно работать", – подчеркнул президент.
Он добавил, что в России на данный момент слишком мало уделяется внимания языкам народов РФ.
"Они (народы России - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- указал Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбществоРусский языкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:31Над Крымом сбили беспилотники
20:16Между Крымом и Ставропольским краем запустят новый автобусный маршрут
19:59Когда в школы России поступят единые учебники по русскому языку
19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
19:36Крепкий и тонкий шов: как африканцев в Крыму учат кроить и шить
19:32Кубанским чиновникам запретили выезжать из региона
19:21Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
19:12Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявление
19:03Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
18:52В Луганской Народной Республике переименовали МЧС
18:43Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП под Петербургом
18:39Севастопольская теннисистка завоевала бронзу чемпионата РФ по спорту глухих
18:27В Керчи на неделю закроют проезд по одной из центральных улиц
18:19Названы четыре обязательные дисциплины для изучения во всех вузах России
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния