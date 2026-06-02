Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка

Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T19:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Путин отметил, что в этой работе прежде всего должны принимать участие представители государственной власти, специалисты общественных организаций и средств массовой информации."Всем вместе нужно работать", – подчеркнул президент.Он добавил, что в России на данный момент слишком мало уделяется внимания языкам народов РФ."Они (народы России - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка

