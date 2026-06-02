https://crimea.ria.ru/20260602/opasnoe-zabluzhdenie-putin-sdelal-zayavlenie-po-povodu-russkogo-yazyka-1156534265.html
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T19:21
2026-06-02T19:21
2026-06-02T19:21
владимир путин (политик)
россия
общество
русский язык
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_0:0:2874:1617_1920x0_80_0_0_743157662acef8fd792e5b6283dd390a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Путин отметил, что в этой работе прежде всего должны принимать участие представители государственной власти, специалисты общественных организаций и средств массовой информации."Всем вместе нужно работать", – подчеркнул президент.Он добавил, что в России на данный момент слишком мало уделяется внимания языкам народов РФ."Они (народы России - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- указал Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156527265_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_754f77c6c1ddcc2a9f604db8f7bf411b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, общество, русский язык, новости
Опасное заблуждение: Путин сделал заявление по поводу русского языка
Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Работа по поддержке русского языка должна быть целенаправленной и осмысленной, считать, что она выстроится сама собой – опасное заблуждение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Нам иногда кажется, что некоторые вещи, даже которые мы иногда забываем, что все само собой как-то выстроится, что само собой образуется. Полагаю, что это заблуждение, причем опасное заблуждение. Само собой ничего не выстраивается, и ничего не образуется, и не делается. Нужна осмысленная, целенаправленная работа", – сказал глава государства.
Путин отметил, что в этой работе прежде всего должны принимать участие представители государственной власти, специалисты общественных организаций и средств массовой информации.
"Всем вместе нужно работать", – подчеркнул президент.
Он добавил, что в России на данный момент слишком мало уделяется внимания языкам народов РФ.
"Они (народы России - ред.) сами мало уделяют этому внимание. Федеральный центр и экспертное сообщество, безусловно, должны это делать и обращать на это внимание",- указал Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: