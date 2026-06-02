Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ

Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T17:05

2026-06-02T17:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

