Рейтинг@Mail.ru
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260602/ofitsialnaya-delegatsiya-ssha-vpervye-za-neskolko-let-budet-uchastvovat-v-pmef--1156530502.html
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T17:05
2026-06-02T17:15
юрий ушаков
сша
новости
пмэф
экономика
владимир путин (политик)
кремль
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156530611_0:73:1342:828_1920x0_80_0_0_8c7447bf321a33cf740aa00c1a9f1b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/02/1156530611_71:0:1271:900_1920x0_80_0_0_1c467bad0392f3e06b390fa651208298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий ушаков, сша, новости, пмэф, экономика, владимир путин (политик), кремль
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ

Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ - Ушаков

17:05 02.06.2026 (обновлено: 17:15 02.06.2026)
 
© РИА НовостиПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. На таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью.
РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Юрий УшаковСШАНовостиПМЭФЭкономикаВладимир Путин (политик)Кремль
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08На Южном берегу Крыма громко – что происходит
17:57В России еще много необоснованной рекламы на латинице – Путин
17:48В Крыму на канатной дороге застряли дети
17:16Две тысячи школьников из Севастополя отправились на отдых в детские лагеря
17:05Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ
17:03В Керчи собака напала на ребенка - Бастрыкин затребовал доклад
16:49В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
16:48Что происходит с топливом на Кубани
16:34В детских лагерях организуют смены по русскому языку и литературе
16:2348 человек умерли от лихорадки Эбола в Конго – ВОЗ
16:15Путин призвал брать пример с Крыма в создании факультетов русского языка
16:10Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов
15:58Страшные потери Киева – сводка из зоны СВО за сутки
15:54Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами
15:47Россия запретила ввоз баклажанов и сухофруктов из Армении
15:34В Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
15:29В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива Кубани
15:19Более 500 атак за выходные: ВСУ убили двоих и ранили 20 жителей Херсонщины
15:11В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
15:09В Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройства
Лента новостейМолния