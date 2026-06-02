2026-06-02T17:15
Официальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФ - Ушаков
17:05 02.06.2026 (обновлено: 17:15 02.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Официальная американская делегация примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые за много лет, ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Кук. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В этом году для участия в форуме впервые за несколько лет прибудет официальная американская делегация во главе с руководителем комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Куком. На таком уровне американцы отсутствовали где-то с 2017-2018 года", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в работе форума примут участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью.
