https://crimea.ria.ru/20260602/ochered-doshla-kakie-obekty-zdravookhraneniya-otremontiruyut-v-krymu-1156530182.html

Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму

Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму

В Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T21:52

2026-06-02T21:52

2026-06-02T21:52

крым

анна рубель

капремонт

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

общество

благоустройство

медицина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/1d/1152076801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0cfc1989bdf7bea6654275f09bf0c21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета республики по здравоохранению Анна Рубель.В этом году в Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.В списке медучреждений, попадающих под капремонт, есть и Красноперекопская больница, продолжила Рубель."Это поликлиника, БАК-лаборатория и часть других отделений. Также еще продолжается ремонт морга, здание которого после проведения всех работ планируется передать для нужд скорой медицинской помощи", - уточнила Анна Рубель.Кроме того, в планах – ремонт в Советской районной больнице."В здании, которое можно условно назвать хирургическим корпусом, еще находится родильное отделение. Буквально три недели назад мы с министром туда выезжали, встречались с коллективом и обсуждали технические вопросы, в том числе, как будет осуществляться переезд отделения, чтобы это ни в коем случае не нарушило получение качественной медицинской помощи", - поделилась она.Продолжаются работы и в Феодосийском медицинском центре, отметила Рубель. Пятый объект, запланированный для модернизации в текущем году - Кировская районная больница."Нужно отметить, что в период ковида там было обновлено всего одно отделение, потому что там находился ковидный госпиталь. А в остальном больница выглядит неплохо, но все-таки это центр Крыма и тоже обслуживает серьезный регион", – отметила она.Более 200 миллионов рублей из республиканского бюджета также будет потрачено на строительство нового корпуса на территории Крымского республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова в Симферополе, сообщила председатель профильного комитета."Это серьезная сумма. Она спасет десятки, а то и сотни жизней людей, ускорит получение ими необходимой медпомощи, мне кажется, что в этом разрезе сумма не так и велика, ведь в медицине каждая жизнь - бесценна", - констатировала она.Также в планах на этот год модернизация еще шести объектов сельского здравоохранения за счет республиканских средств, заключила глава комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млнВ Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 летВ Крыму модернизируют онкологический диспансер

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, анна рубель, капремонт, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество, благоустройство, медицина