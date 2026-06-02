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Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
В Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T21:52
2026-06-02T21:52
2026-06-02T21:52
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анна рубель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета Государственного Совета республики по здравоохранению Анна Рубель.В этом году в Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.В списке медучреждений, попадающих под капремонт, есть и Красноперекопская больница, продолжила Рубель."Это поликлиника, БАК-лаборатория и часть других отделений. Также еще продолжается ремонт морга, здание которого после проведения всех работ планируется передать для нужд скорой медицинской помощи", - уточнила Анна Рубель.Кроме того, в планах – ремонт в Советской районной больнице."В здании, которое можно условно назвать хирургическим корпусом, еще находится родильное отделение. Буквально три недели назад мы с министром туда выезжали, встречались с коллективом и обсуждали технические вопросы, в том числе, как будет осуществляться переезд отделения, чтобы это ни в коем случае не нарушило получение качественной медицинской помощи", - поделилась она.Продолжаются работы и в Феодосийском медицинском центре, отметила Рубель. Пятый объект, запланированный для модернизации в текущем году - Кировская районная больница."Нужно отметить, что в период ковида там было обновлено всего одно отделение, потому что там находился ковидный госпиталь. А в остальном больница выглядит неплохо, но все-таки это центр Крыма и тоже обслуживает серьезный регион", – отметила она.Более 200 миллионов рублей из республиканского бюджета также будет потрачено на строительство нового корпуса на территории Крымского республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова в Симферополе, сообщила председатель профильного комитета."Это серьезная сумма. Она спасет десятки, а то и сотни жизней людей, ускорит получение ими необходимой медпомощи, мне кажется, что в этом разрезе сумма не так и велика, ведь в медицине каждая жизнь - бесценна", - констатировала она.Также в планах на этот год модернизация еще шести объектов сельского здравоохранения за счет республиканских средств, заключила глава комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Помощь жителям поселков: Феодосия получила медоборудование на 26 млнВ Крыму отремонтировали почти 1000 объектов здравоохранения за 11 летВ Крыму модернизируют онкологический диспансер
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крым, анна рубель, капремонт, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество, благоустройство, медицина
Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
В Крыму в этом году капитально отремонтируют районные поликлиники и медцентр в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым
. В Крыму в этом году капитально отремонтируют больницы в Белогорском, Красноперекопском, Советском и Кировском районах, а также медцентр в Феодосии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала председатель комитета Государственного Совета республики по здравоохранению Анна Рубель.
В этом году в Крыму капитально отремонтируют пять объектов здравоохранения
в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщал ранее глава региона Сергей Аксенов.
"Для меня, как депутата, избранного от Белогорского района, очень долгожданный проект ремонта хирургического корпуса Белогорской районной больницы. За последние 10 лет там была отремонтирована только часть двух этажей. А сегодня - это уже комплексный подход, в том числе и приобретение необходимого диагностического оборудования", - отметила гостья эфира.
В списке медучреждений, попадающих под капремонт, есть и Красноперекопская больница, продолжила Рубель.
"Это поликлиника, БАК-лаборатория и часть других отделений. Также еще продолжается ремонт морга, здание которого после проведения всех работ планируется передать для нужд скорой медицинской помощи", - уточнила Анна Рубель.
Кроме того, в планах – ремонт в Советской районной больнице.
"В здании, которое можно условно назвать хирургическим корпусом, еще находится родильное отделение. Буквально три недели назад мы с министром туда выезжали, встречались с коллективом и обсуждали технические вопросы, в том числе, как будет осуществляться переезд отделения, чтобы это ни в коем случае не нарушило получение качественной медицинской помощи", - поделилась она.
Продолжаются работы и в Феодосийском медицинском центре, отметила Рубель.
"Это тоже очень долгожданный проект. Ранее на очень серьезном уровне обсуждался вопрос строительства нового Феодосийского медицинского центра за пределами города, похожего на медицинский центр имени Семашко. Но, к сожалению, проект этот не реализован, и в связи с этим продолжается модернизация самого Феодосийского медицинского центра, который сегодня продолжает функционировать", - пояснила собеседница.
Пятый объект, запланированный для модернизации в текущем году - Кировская районная больница.
"Нужно отметить, что в период ковида там было обновлено всего одно отделение, потому что там находился ковидный госпиталь. А в остальном больница выглядит неплохо, но все-таки это центр Крыма и тоже обслуживает серьезный регион", – отметила она.
Более 200 миллионов рублей из республиканского бюджета также будет потрачено на строительство нового корпуса на территории Крымского республиканского онкологического диспансера имени В.М. Ефетова в Симферополе, сообщила председатель профильного комитета.
"Это серьезная сумма. Она спасет десятки, а то и сотни жизней людей, ускорит получение ими необходимой медпомощи, мне кажется, что в этом разрезе сумма не так и велика, ведь в медицине каждая жизнь - бесценна", - констатировала она.
Также в планах на этот год модернизация еще шести объектов сельского здравоохранения за счет республиканских средств, заключила глава комитета.
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