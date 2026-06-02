Новости Севастополя: власти рассказали о ситуации с топливными талонами - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Власти Севастополя не занимаются реализацией топливных талонов. Об этом заявили в правительстве города.

2026-06-02T15:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Власти Севастополя не занимаются реализацией топливных талонов. Об этом заявили в правительстве города."Правительство Севастополя не выпускает и не занимается реализацией никаких топливных талонов. Это коммерческая услуга от частных автозаправочных станций, таких как "ТЭС" и "Атан". По сути, это предоплата за топливо", - пояснили в правительстве.Там уточнили, что талоны могли покупать как обычные люди, так и юридические лица заранее. Талоны дают право получить определенное количество топлива на АЗС этих сетей.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

