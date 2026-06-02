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Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
Купить бензин на автозаправочных станциях Севастополя можно будет во второй половине дня 3 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.06.2026
2026-06-02T22:26
2026-06-02T22:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Купить бензин на автозаправочных станциях Севастополя можно будет во второй половине дня 3 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что в ночь со 2 на 3 июня и в первую половину дня среды отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.Он призвал жителей и гостей региона не занимать очереди и не стоять у АЗС ночью и утром.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.Он также добавил, что органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.В Минэнерго России уточнили, что прорабатываются дополнительные решения для стабильных поставок топлива в регион.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, михаил развожаев, новости севастополя, общество, азс
Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
В Севастополе бензин в свободной продаже появится во второй половине дня 3 июня - власти
22:26 02.06.2026 (обновлено: 22:32 02.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Купить бензин на автозаправочных станциях Севастополя можно будет во второй половине дня 3 июня. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он отметил, что в ночь со 2 на 3 июня и в первую половину дня среды отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.
"В течение завтрашнего утра продолжится подвоз топлива, рассчитываем, что ориентировочно с обеда (14:00) бензин будет в свободной продаже. Время сообщу дополнительно", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он призвал жителей и гостей региона не занимать очереди и не стоять у АЗС ночью и утром.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проблема с дефицитом топлива
находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения.
Он также добавил, что органы власти Крыма координируют свои действия по данному вопросу с правительством Севастополя. Бензин, поступающий на полуостров, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения.
В Минэнерго России уточнили, что прорабатываются дополнительные решения для стабильных поставок
топлива в регион.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95
будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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