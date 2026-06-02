Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам - РИА Новости Крым, 02.06.2026
Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам
В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 02.06.2026
06:21 02.06.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания по ситуации с топливом.
"Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС и на АТАНе. Это временная мера", - написал он в своем канале в МАКС.
По его информации, в течение дня топливо будут подвозить, чтобы восполнить запасы на АЗС и открыть продажи в среду.
"Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо, свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно", - добавил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
