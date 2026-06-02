https://crimea.ria.ru/20260602/novosti-sevastopolya-benzin-vo-vtornik-budut-prodavat-tolko-po-talonam-1156506088.html

Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам

Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам - РИА Новости Крым, 02.06.2026

Новости Севастополя: бензин во вторник будут продавать только по талонам

В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам... РИА Новости Крым, 02.06.2026

2026-06-02T06:21

2026-06-02T06:21

2026-06-02T06:21

топливо

бензин

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 во вторник, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам оперативного совещания по ситуации с топливом.По его информации, в течение дня топливо будут подвозить, чтобы восполнить запасы на АЗС и открыть продажи в среду. "Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо, свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу дополнительно", - добавил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проблемы с нехваткой топлива на Крымском полуострове стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, бензин, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев