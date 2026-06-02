Названы четыре обязательные дисциплины для изучения во всех вузах России
Студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава
2026-06-02T18:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Фальков также сообщил, что работа над созданием базового учебно-методического комплекса "Русский язык как государственный" завершена. Санкт-Петербургский государственный университет разработал и уже представил в профильное министерство материалы этого базового учебно-методического комплекса, которые будут использоваться.Ранее Фальков выразил уверенность, что в связи с развитием искусственного интеллекта практика написания дипломных работ в вузах исчезнет в будущем, а вместо них студенты будут снова сдавать устные экзамены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В школьную программу в России с 1 сентября введут новый профильЗачем в России ввели обязательный экзамен по историиВ вузах России появится новая специальность
